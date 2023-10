Un des meilleurs jeux de stratégie du Play Store est à moitié prix pour une durée limitée

Si vous vous dépêchez, vous pouvez obtenir le jeu Zombie Night Terror pour moins de 4 euros, une véritable bonne affaire compte tenu de son prix habituel qui avoisine les 7 euros.

Zombie Night Terror bénéficie d’une réduction de 50 % pendant quelques heures. Profitez-en !

La Google Play Store dispose d’un catalogue vraiment large de jeux de tous types, gratuits et payants, et, de temps en temps, les développeurs de jeux payants nous offrent leurs créations gratuitement ou avec d’importantes réductions pendant quelques heures afin que nous puissions les essayer sans dépenser beaucoup d’argent.

Aujourd’hui est l’un de ces jours car vous avez la possibilité d’obtenir l’un des meilleurs jeux de stratégie pour Android à un prix bien inférieur à son prix habituel, car il est à moitié prix pour une durée limitée.

Zombie Night Terror bénéficie d’une réduction de 50 % pendant quelques heures

Le jeu dont nous allons vous parler aujourd’hui est Zombie Night Terror, un titre qui compte déjà plus de 100 000 téléchargements et une évaluation moyenne de 4,5 sur 5 sur Google Play basée sur plus de 1 200 avis d’utilisateurs.

Zombie Night Terror est un jeu de stratégie qui se distingue par son design Pixel Art et par sa mécanique quelque peu différente des autres jeux de zombies, car ici, vous n’aurez pas à tuer les morts-vivants, mais à créer une horde de zombies pour éliminer les survivants humains restants.

Ainsi, pour créer votre propre horde de zombies, vous n’aurez qu’à mordre un survivant pour le transformer en zombie et l’ajouter à votre armée. De plus, dans ce jeu, vous pourrez créer de nouveaux types de zombies plus puissants en utilisant une technologie avancée de mutation.

Normalement, Zombie Night Terror est vendu au prix de 6,99 euros, mais au cours des prochaines heures, vous pouvez l’obtenir pour seulement 3,59 euros. Ce jeu est compatible avec tous les appareils fonctionnant sous Android 6.0 ou une version ultérieure et ne contient ni publicités ni achats intégrés, vous pourrez donc profiter d’une expérience de jeu complète sans avoir à effectuer de paiement supplémentaire.

Google Play | Zombie Night Terror (3,59 euros 6,99 euros)

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :