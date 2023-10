Cette montre intelligente « Pro » touche le fond pour une durée limitée : appels Bluetooth, GPS et 12 jours de batterie

Promotion temporaire sur une montre connectée haut de gamme avec laquelle vous pouvez passer des appels, enregistrer vos entraînements et bien plus encore.

Si vous recherchez une bonne montre connectée, vous pouvez avoir une totale confiance en Amazfit. Cette marque, étroitement liée à Xiaomi, propose certaines des meilleures montres connectées du marché. L’une d’entre elles est la Amazfit GTR 3 Pro, une montre intelligente haut de gamme qui peut être la vôtre pour beaucoup moins cher en ce moment. Comme vous pouvez le lire, cette Amazfit GTR 3 Pro est proposée à seulement 159,90 euros sur Amazon en appliquant le coupon de 40 euros disponible jusqu’au samedi 7 octobre.

Nous parlons d’une montre connectée au design spectaculaire, aussi bien dans le modèle noir que dans celui avec un bracelet en cuir marron. Son achat vaut la peine pour la qualité de son écran AMOLED, pour ses nombreuses fonctionnalités avancées – appels Bluetooth et Alexa – et pour sa capacité à rester allumée jusqu’à 12 jours avec une seule charge. N’oubliez pas d’appliquer le coupon de 40 euros pour l’obtenir à 159,90 euros, l’un des prix les plus bas sur Amazon.

Si vous n’êtes pas pressé de recevoir l’Amazfit GTR 3 Pro, nous vous recommandons de l’acheter sur AliExpress. Ici, son prix descend à 126 euros, ce qui signifie que vous économisez plus de 70 euros sur votre achat. Pour cela, vous devez appliquer la remise de 10 euros offerte par le vendeur, en tenant compte du fait que la livraison prendra quelques semaines. L’achat de cet Amazfit GTR 3 Pro est impossible sur la boutique officielle d’Amazfit, car il est déjà épuisé dans les deux versions.

Obtenez dès maintenant l’Amazfit GTR 3 Pro en promotion

L’Amazfit GTR 3 Pro peut se vanter d’avoir un design de haute qualité, essentiel pour l’expérience utilisateur. Tout d’abord, parce qu’il est extrêmement confortable et que vous pouvez le porter toute la journée, même pour dormir. D’autre part, parce qu’il est très beau aussi bien dans le modèle noir que dans le marron, il sera parfait à votre poignet. Notez qu’il est résistant à l’eau jusqu’à 5 ATM, vous pouvez donc l’emmener sous la douche ou à la piscine.

Quand vous l’allumerez, vous serez impressionné par son écran circulaire de technologie AMOLED, de taille 1,45 pouces et d’une résolution de 480 x 480 pixels. En quelques mots, cet écran offre une qualité extrême, il est agréable à regarder. Les images sont d’une grande netteté, avec des couleurs vives et une luminosité parfaite pour être visible à l’extérieur. Si vous souhaitez personnaliser cet écran, vous pourrez choisir parmi des dizaines de cadrans de montre différents.

L’Amazfit GTR 3 Pro déploie toutes ses fonctionnalités lorsqu’il est connecté à votre téléphone via l’application Zepp. C’est ainsi que vous pourrez utiliser son microphone et son haut-parleur pour passer et recevoir des appels en Bluetooth. C’est un outil très pratique lorsque vous n’avez pas votre téléphone à proximité, car il vous permet de communiquer directement depuis votre montre. De plus, vous pourrez également recevoir des notifications, contrôler la lecture de musique et même interagir avec Alexa, l’assistant vocal.

Cette montre connectée en baisse de prix est également un excellent achat pour suivre vos entraînements sportifs. Elle propose plus de 150 modes sportifs, vous pourrez donc analyser vos sessions quelle que soit le sport que vous pratiquez. Bien sûr, le GPS essentiel n’est pas absent. D’autre part, l’Amazfit GTR 3 Pro est également très complet en termes de fonctionnalités de santé, avec un capteur de fréquence cardiaque, une surveillance de l’oxygène dans le sang et le suivi du stress, du sommeil et du cycle menstruel.

Le point culminant est sa grande batterie qui peut offrir 12 jours d’autonomie avec une utilisation normale. Si vous utilisez toutes les fonctionnalités au maximum, il est normal que l’autonomie se réduise à 6 jours. En revanche, si vous activez le mode économie d’énergie, l’autonomie de la batterie peut atteindre 30 jours. En fin de compte, cela dépend de l’utilisation de chaque personne.

Cet Amazfit GTR 3 Pro vous assurera une excellente expérience au quotidien, vous pourrez en tirer le meilleur parti. Vous savez déjà que vous pouvez l’acheter sur Amazon pour 159,90 euros, avec une livraison très rapide, et sur AliExpress pour 126 euros, avec une livraison dans plusieurs semaines.

