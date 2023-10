Les premières photos prises avec l’appareil photo du Google Pixel 8 sont dévoilées

Les premières images prises avec le Google Pixel 8 voient le jour: Google reste en tête de la photographie sur Android.

Le Google Pixel 8 suit les traces de son prédécesseur en matière de photographie : les premières photos prises avec ce téléphone sont révélées

L’événement de présentation de Google où sera dévoilée la version stable d’Android 14 et où seront présentés les nouveaux appareils Google Pixel se tiendra demain. Cependant, il n’y a pas vraiment de surprises du côté de Google. Tant le Google Pixel 8 que le Google Pixel 8 Pro ont été régulièrement dévoilés au cours des dernières semaines et, bien que leur présentation soit demain, les informations continuent d’être dévoilées, comme la galerie d’images prises par le Google Pixel 8 et le Pixel 8 Pro.

Les photos sont arrivées grâce à PBKreviews qui a également publié hier une vidéo du Google Pixel 8 Pro montrant en détail le design. Toutes les photos ont été partagées sur X, anciennement Twitter, afin que ses followers puissent donner leur avis sur la partie photographique des nouveaux flagships de Google.

Photos prises avec le Google Pixel 8 et le Pixel 8 Pro

Les résultats photographiques des nouveaux Google Pixel 8 et Google Pixel 8 Pro ne révèlent pas tout le potentiel de la caméra des deux appareils. Il faudra attendre l’analyse pour découvrir tout ce que peuvent faire ces capteurs choisis par Google pour ses nouveaux Pixel. PKreviews a réalisé différents tests avec les capteurs, en photographiant des situations diverses et en utilisant le téléobjectif pour le Google Pixel 8.

Photo nocturne sur le Google Pixel 8 Pro. Les échantillons publiés par cet utilisateur montrent des scènes avec de la lumière artificielle, bien que ce qui a été photographié soit toujours le même bâtiment. En raison de la compression de X, il est difficile de tirer des conclusions, mais tout indique que les résultats seront positifs et que le Google Pixel 8 ainsi que le Pixel 8 Pro offriront une qualité photographique à la hauteur.

Google Pixel 8 Photos. 0.5, 1x, 2x. pic.twitter.com/jZP4shVMfA — PBK (@PBKreviews) 2 octobre 2023

Night Sight ou mode nuit de Google, étant le protagoniste dans le Google Pixel 8 Pro. Les premières photos prises avec cet appareil laissent entrevoir l’amélioration du mode nuit. Il est clair que Google a travaillé pour obtenir de bien meilleurs résultats avec ce mode.

Il ne reste plus qu’à le vérifier dans le monde réel. La différence entre l’utilisation de ce mode et la prise d’une photo conventionnelle est énorme, avec beaucoup plus de détails et surtout plus d’informations sans être artificielles lorsque le mode nuit est activé sur l’appareil. Le 4 octobre est la journée clé, Google présentera Android 14 ainsi que ses nouveaux Google Pixel.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :