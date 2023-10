Le PDG même de Microsoft admet que Bing n’est pas aussi bon moteur de recherche que Google

Dans le cadre du procès antitrust contre le géant G, Satya Nadella, directeur général de Microsoft, a affirmé que Bing est inférieur à Google car il n’a pas le « flux de requêtes » de Google.

Le logo de Bing, le moteur de recherche de Microsoft

Google est sans aucun doute le moteur de recherche le plus utilisé au monde, car il est devenu le moteur de recherche par défaut sur la plupart des téléphones mobiles du marché, que ce soit Android ou iPhone, et sur les navigateurs Web du moment, et une bonne preuve en est que même Firefox, l’un des rares navigateurs actuels qui ne sont pas basés sur Chromium, propose également par défaut le moteur de recherche du géant G.

La domination de Google dans le secteur des moteurs de recherche Web est telle que même le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a publiquement reconnu que Google est un meilleur moteur de recherche que Bing, le moteur de recherche développé par sa propre société.

Nadella admet que Bing est inférieur à Google

Comme nous pouvons le lire sur The Verge, un procès antitrust est en cours aux États-Unis contre Google, et l’un des témoins dans cette affaire est Satya Nadella, directeur général de Microsoft, qui a affirmé ce qui était un secret de polichinelle, à savoir que Google est un meilleur moteur de recherche que Bing.

Dans ce sens, Nadella a expliqué que Bing est inférieur à Google car ce dernier est le moteur de recherche par défaut partout, et c’est pourquoi le « flux de requêtes » de Google est bien supérieur à celui de ses concurrents. Selon le PDG de Microsoft, si plus de personnes effectuaient davantage de recherches avec Bing, l’équipe derrière le moteur de recherche de Microsoft pourrait collecter plus de données et attirer plus d’annonceurs sur la plateforme, ce qui permettrait à Bing « d’atteindre rapidement la qualité de Google ».

Dans ce même procès, Nadella a également été interrogé sur les négociations qu’il a menées avec Apple en 2020 pour devenir le moteur de recherche par défaut sur les iPhone, et il a affirmé que si cet accord avait abouti, ce serait « un tournant » sur le marché des moteurs de recherche, car « les paramètres par défaut sont la seule chose qui compte en termes de changement de comportement de l’utilisateur ».

De plus, le directeur général de Microsoft a également affirmé que sa société était prête à offrir à Apple tous les avantages économiques si elle acceptait de passer à Bing, et qu’ils accepteraient même de perdre jusqu’à 15 milliards de dollars par an dans le processus. Nadella a également expliqué que Microsoft accepterait de masquer la marque Bing sur les moteurs de recherche des utilisateurs d’Apple et respecterait tous les souhaits de confidentialité de la société de Cupertino, car la priorité était d’obtenir plus de recherches à tout prix.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :