La montre Apple la plus chère de l’histoire est déjà un produit obsolète pour Apple

L’Apple Watch Series 0 en or est maintenant vintage pour Apple

Les premiers modèles d’Apple Watch, lancés en 2015, ont récemment été ajoutés à la liste des produits obsolètes d’Apple le 30 septembre dernier, comme l’a appris MacRumors. Cela signifie que les Apple Watch Series 0 ne sont plus éligibles aux réparations dans les Apple Stores ni dans les sites autorisés.

Cependant, les Apple Watch Series 0 ne sont pas les seuls produits Apple qui sont devenus obsolètes récemment. Il y a quelques semaines, la société à la pomme a également ajouté à sa liste particulière les MacBook Pro de 13 et 15 pouces avec Touch Bar de 2017 et les MacBook Pro de 15 pouces lançés en 2015.

L’Apple Watch qui a coûté 17 000 dollars est maintenant obsolète pour Apple

Dans ce cas, comme nous l’avons déjà dit, la liste des produits obsolètes d’Apple vient d’être étendue pour inclure tous les modèles de la première génération de l’Apple Watch. Parmi eux, le modèle avec le boîtier en or 18 carats qui s’est vendu pour la somme énorme de 17 000 dollars. Ce modèle d’Apple Watch a également été abandonné en 2016, car il a été remplacé par l’Apple Watch Series 3 en céramique.

Les autres modèles qui accompagnaient l’Apple Watch en or, à la fois en aluminium et en acier inoxydable, ont également été ajoutés à la liste des produits obsolètes de l’entreprise. Normalement, Apple classe un produit comme obsolète une fois qu’il s’est écoulé plus de sept ans depuis la cessation de sa distribution pour la vente de la société.

Cette décision de la société a plusieurs significations d’une grande importance. D’une part, le fait que les Apple Watch Series 0 soient maintenant sur la liste des produits vintage signifie qu’ils n’ont pas droit à une réparation dans les stores Apple ou les Services Autorisés de l’entreprise. Au mieux, ils pourraient recevoir une réparation sous réserve de disponibilité des pièces.

