Gamme haute au prix d’une gamme moyenne : ce téléphone portable Motorola baisse son prix et est un achat imbattable.

Presque plus de 400 euros vous obtenez un smartphone haut de gamme avec un écran de premier niveau, un processeur Qualcomm Snapdragon 888+ et une charge de 68W, entre autres détails.

L’écran de ce téléphone Motorola est de premier niveau, maintenant vous pouvez en profiter pour 170 euros de moins // Image : Urban Techno.

Profiter d’un smartphone haut de gamme peut être beaucoup moins cher que vous ne l’imaginez, vous pouvez même l’obtenir pour un peu plus de 400 euros. Nous parlons du Motorola edge 30 fusion, un smartphone qui coûte normalement 599 euros, mais qui peut maintenant être votre pour seulement 426 euros sur Amazon. Ce qui compte, ce n’est pas que vous économisez plus de 170 euros, mais tout ce que vous obtenez pour ces 426 euros.

Chez Netcost-security.fr, nous avons analysé le Motorola edge 30 fusion et nous l’avons adoré pour sa qualité de construction, son écran de premier niveau, l’excellent rendement offert par le Qualcomm Snapdragon 888+ 5G et son excellente autonomie avec une charge rapide de 68W. En fin de compte, il offre une expérience haut de gamme à tous les niveaux, c’est pourquoi il est un achat imbattable.

Ce Motorola edge 30 fusion est disponible pour 449 euros sur PcComponentes, tandis que chez Ebay, il ne descend pas en dessous de son prix initial de 599 euros. Comme vous pouvez le voir, le prix sur Amazon est bien meilleur, aucune autre boutique n’égale ses plus de 170 euros de réduction. De plus, avec Amazon Prime, vous économisez sur les frais de livraison et vous recevez le smartphone à la maison dès le lendemain de l’achat.

Motorola edge 30 fusion

Achetez le Motorola edge 30 fusion avec une réduction de plus de 170 euros

Le premier aspect qui séduit avec ce Motorola edge 30 fusion est son design, car c’est la première chose que nous voyons lorsque nous le sortons de sa boîte. C’est un smartphone au design très raffiné, avec un dos en verre à effet antireflet qui ne retient pas facilement la saleté. Il est également exquis de par sa finesse (7,45 millimètres) et sa légèreté (175 grammes), il est extrêmement confortable dans la main. Au fait, l’étui est inclus dans la boîte.

Le écran qui inonde l’avant est également excellent, digne des smartphones haut de gamme les plus chers. Il s’agit plus précisément d’un écran OLED incurvé de 6,55 pouces, d’une résolution Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) et d’un impressionnant taux de rafraîchissement de 144 Hz. Les résultats sont bons à tous points de vue, de la netteté élevée à une fluidité extrême. Les images sont accompagnées d’un excellent système de haut-parleurs stéréo, le son est très, très bon.

L’achat du Motorola edge 30 fusion est également un choix judicieux en raison des performances phénoménales du processeur Qualcomm Snapdragon 888+ 5G. Vous pouvez utiliser le téléphone pour exécuter n’importe quelle application, peu importe à quel point elle est exigeante, car le processeur a suffisamment de puissance pour la faire fonctionner en douceur. De plus, cette puce Qualcomm lui confère également une connectivité 5G, ce qui en réalité l’un des meilleurs smartphones Motorola avec 5G.

L’edge 30 fusion est disponible dans une seule version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Faites attention à son système d’exploitation, car il s’agit d’une version très propre d’Android 13, qui est également essentielle pour la qualité de l’expérience. En ce qui concerne la photographie, le meilleur de ses objectifs est l’objectif arrière de 50 MP. Avec lui, vous pouvez prendre des photos de bonne qualité et enregistrer des vidéos en 8K.

Motorola edge 30 fusion

La batterie de 4 400 mAh est également remarquable. Selon nos tests, elle tient facilement toute la journée, même lors d’une utilisation intensive. De plus, il est également positif qu’elle se charge à 100% en moins d’une heure grâce à la charge rapide de 68W, avec le chargeur inclus dans la boîte. Enfin, vous devez également savoir que ce Motorola edge 30 fusion est équipé d’un lecteur d’empreintes digitales optique à l’écran et est résistant aux éclaboussures d’eau.

Ce n’est pas l’un des smartphones haut de gamme les plus connus, mais ce modèle de Motorola vous surprendra par son excellente qualité-prix. Profitez de sa chute de prix à 426 euros sur Amazon et procurez-vous un smartphone exceptionnel pour les années à venir.

