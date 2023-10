Google Pixel 8 : la puce Tensor G3 de Google ne semble pas vraiment impressionner

Un prototype du Google Pixel 8 Pro précède sa présentation officielle et apparaît sur Geekbench avec des scores… pas trop bons !

Voici à quoi devraient ressembler les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, alimentés par la puce Tensor G3 de Google.

En théorie, nous connaîtrons les Pixel 8 et Pixel 8 Pro fabriqués par Google dans quelques heures, bien que en réalité nous n’aurons aucune surprise lors de la présentation des nouveaux fleurons du géant de Mountain View en raison de l’énorme flot de fuites et de nouvelles que nous avons vécu ces dernières semaines, certaines provenant même de Google lui-même.

Aujourd’hui, nous ne vous apportons pas plus d’informations sur un matériel que nous connaissons déjà complètement, mais cette fois-ci nous vous apportons quelques détails sur la puce Tensor G3 que Google a conçue pour ses nouveaux téléphones, et qui a déjà passé par Geekbench 6 pour nous donner les premiers aperçus de ses performances.

La nouvelle puce Tensor G3 de Google affiche des résultats de performance limités, mais elle reste au moins en dessous du Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 sur les prototypes du Pixel 8 Pro.

Et en effet, il ne semble pas que le nouveau processeur d’origine Google impressionne beaucoup du moins monté sur ces premiers prototypes du Pixel 8, car les scores dans les logiciels de benchmark populaires ne sont pas aussi bons qu’on pourrait l’espérer.

C’est ainsi que l’on voit le Pixel 8 Pro enregistrer un résultat de 1,760 points dans les tests à un seul cœur sur Geekbench v6.2, en montant un peu plus à 4,442 points dans le test multi-cœur qui extrait tout le potentiel de la puce.

Évidemment, nous ne parlons pas de scores négatifs dans tous les cas, c’est une puce de performance limitée, mais on s’attendait à un bond plus important par rapport à un Tensor G2 assez décevant de l’année dernière. Pour donner un exemple, le OnePlus 11, avec plusieurs mois sur le marché, obtient respectivement 1,707 et 4,892 points dans les mêmes tests avec le Snapdragon 8 Gen2 de Qualcomm.

En ce qui concerne la puce, Google révélera sûrement tous les détails le mercredi 4 octobre prochain lors de la présentation de ses téléphones haut de gamme pour 2023, mais nous savons d’après les rumeurs que le GPU sera mis à jour de l’ancienne ARM à une nouvelle Immortalis-G715 avec 10 cœurs et une vitesse d’horloge de 890 MHz.

On nous a également donné des détails sur la configuration du processeur, avec 8 cœurs répartis en trois niveaux de performance et d’efficacité : 1x Cortex-X3 @ 3,0 GHz, 4x Cortex-A715 @ 2,45 GHz et 4x Cortex-A510 @ 2,15 GHz.

Restez à l’écoute si vous êtes intéressé par les dernières nouveautés de Google, car en réalité, ce sera ce qui se rapprochera le plus sur la plateforme Android des iPhone 15 d’Apple. Il faudra maintenant attendre qu’ils améliorent l’optimisation avec les versions finales de ces Pixel 8 et Pixel 8 Pro tant attendus.

