Attrape une célèbre actrice utilisant le téléphone pliable de OnePlus quelques semaines avant sa présentation

En Inde, une star de cinéma a été photographiée en train d’utiliser un téléphone portable pliable inédit, qui correspondrait apparemment aux spécifications du OnePlus Open.

Une image « rendue » dévoilée du OnePlus Open, qui serait le premier téléphone portable pliable de la marque chinoise.

Depuis un certain temps, on parle d’un hypothétique premier téléphone portable pliable de OnePlus qui hériterait de tout l’apprentissage de la famille OPPO Find N, bien que le fabricant, autrefois très enclin à manipuler le buzz médiatique et à nous montrer ses avancées de manière délibérée, cette fois-ci n’a rien révélé ni donné de détails sur un appareil qui s’appellerait OnePlus Open selon les principaux fuites chinoises.

Il est vrai que le terminal aurait été retardé en raison de certains problèmes avec Nokia et d’un changement de dernière minute de fournisseurs de composants, car sa présentation était prévue pour fin août, mais maintenant tout semble indiquer que la situation évolue et que OnePlus veut revenir sur le devant de la scène médiatique, en prêtant un prototype de l' »Open » à une célèbre actrice indienne qui aurait été photographiée en utilisant apparemment ce téléphone portable pliable.

Nos collègues d’Android Authority nous l’ont raconté, en plus de relayer les opinions des médias indiens qui indiquaient ouvertement que cela était très probablement une action orchestrée par OnePlus lui-même pour créer une certaine agitation autour d’une future présentation officielle.

Il faut dire que l’actrice Anushka Sharma a été surprise par un paparazzi en train d’utiliser un téléphone portable pliable très similaire à ce que l’on sait du OnePlus Open, mais en réalité, cette jeune femme n’avait jamais utilisé en public un téléphone portable pliable d’aucune marque auparavant.

L’actrice indienne Anushka Sharma utilisant apparemment l’inédit OnePlus Open

En réalité, il semble que « pauvre » Anushka Sharma n’ait pas une très bonne compréhension du fonctionnement de ce OnePlus Open au format pliable ou qu’elle se familiarise encore avec celui-ci, car comme vous l’avez vu, elle l’ouvre et le tient à l’envers alors qu’une voiture sort d’une zone de stationnement et est photographiée par Viral Bhayani, un paparazzi indien connu.

Il est donc très probable que OnePlus ait scénarisé tout cela en concluant un contrat publicitaire avec la célébrité en Inde, surtout si l’on considère que la présentation du OnePlus Open est prévue pour ce mois d’octobre, sans dates officielles pour l’instant (certains disent que ce sera le 19 octobre).

