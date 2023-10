90 euros de réduction pour ce puissant robot aspirateur avec base d’auto-vidage, Alexa et navigation laser

Il s’agit de l’un des plus complets de la marque Ultenic et sa base est si compacte qu’elle ne prendra pratiquement pas de place dans votre maison.

L’Ultenic TS1 est une ingénierie jamais vue, d’autres modèles ont une vaste zone de vidage automatique, et celle-ci est très compacte.

Avez-vous besoin d’un aspirateur robot qui puisse également laver et avoir une base d’auto-vidage? Nous avons trouvé un nouveau modèle de la marque Ultenic qui révolutionnera le marché de ce type de robots. Il offre une puissance d’aspiration impressionnante et l’une des bases d’auto-vidage les plus compactes que nous ayons jamais vues. Une fois que vous avez un bon aspirateur sans fil de type balai, il vous reste à trouver le meilleur aspirateur robot pour votre maison.

Vous pouvez aujourd’hui obtenir l’Ultenic TS1 pour seulement 459,99 369,99 euros sur Amazon grâce à un coupon de réduction de 90 euros supplémentaires. Vous devez appliquer le coupon avant d’ajouter le produit au panier. Sur son site officiel, le prix est de 399,99 euros. Il fait partie des meilleurs aspirateurs robots du marché actuel, en termes de rapport qualité-prix-puissance et avec une base d’auto-vidage incluse.

Achetez un excellent aspirateur robot et balai avec une bonne réduction

Il existe plusieurs raisons d’acheter cet aspirateur robot, notamment sa puissance, sa capacité de lavage, une navigation intelligente inégalée et ses brosses frontales qui éliminent toute saleté en un seul passage. L’Ultenic TS1 est également compatible avec Alexa et intègre plusieurs accessoires très utiles pour le nettoyage quotidien de votre sol.

Tout d’abord, il dispose d’un puissant moteur d’aspiration capable d’atteindre une force d’aspiration allant jusqu’à 3000 PA, au-dessus de la moyenne du marché des aspirateurs robots. Vous pourrez sélectionner la puissance depuis l’application avec jusqu’à 5 niveaux. Cependant, si vous avez des tapis à la maison, le robot appliquera automatiquement la puissance d’aspiration maximale lorsqu’il détectera qu’il est sur un tapis.

C’est un robot compact, avec une hauteur de seulement 7,4 cm, ce qui lui permet de se glisser sous la plupart des meubles tels que les canapés, les chaises, les armoires ou les lits. À l’avant, il dispose de deux brosses rotatives qui attirent toute la saleté vers le centre du robot, laissant le moteur d’aspiration faire le reste. Au fait, si vous êtes en train de laver le sol et que vous arrivez sur un tapis, le robot détectera cette zone et évitera de la traverser pendant le lavage.

La base d’auto-vidage et de charge a une capacité de 3 litres de saleté. Cela vous permettra de ne pas avoir à la vider pendant environ 8 semaines. Une fois qu’il a terminé son aspiration, le robot retourne à la base pour se recharger et se vider automatiquement de manière efficace, sans que vous ayez à rien faire. La base dispose également d’une stérilisation UV pour éliminer jusqu’à 99,9% des bactéries et des virus.

Son capteur laser frontal permet au robot de détecter tous types d’obstacles et de les éviter à tout moment, ainsi que de connaître leur hauteur pour déterminer s’il peut les franchir ou s’il doit les contourner. Il réalisera une cartographie précise de chaque zone et, si vous avez plusieurs étages dans votre maison, il enregistrera la carte de chacun d’entre eux dans sa mémoire interne.

Il est compatible avec Alexa, ce qui vous permettra de l’inclure parmi vos gadgets dans l’application Amazon Alexa. Vous pourrez ainsi l’activer uniquement avec votre voix ou programmer son fonctionnement via l’application lorsque vous n’êtes pas chez vous. Vous pouvez également utiliser l’application Ultenic pour configurer certaines choses supplémentaires.

Sur les brosses frontales, vous devez placer les balais rotatifs inclus pour que le lavage soit totalement efficace et complet. Vous pouvez les changer au fil du temps lorsqu’ils sont usés. Mais vous pouvez prolonger leur durée de vie en les lavant correctement après chaque lavage.

