Ce téléphone défie Xiaomi avec 120 Hz, un processeur Helio et seulement 159 euros

Vous n’avez pas à payer plus de 200 euros pour obtenir un smartphone complet et équilibré.

Voici le mobile de realme.

Ce milieu de gamme est un achat judicieux pour ceux qui cherchent un téléphone simple, fiable et bon marché. Vous avez l’opportunité d’obtenir le realme Narzo 50 pour seulement 159 euros, l’un des prix les plus bas que nous ayons vus jusqu’à présent. C’est sa version globale de 128 Go, vous n’aurez rien à craindre.

Notre protagoniste a un PVP qui dépassait les 200 euros, au cours des derniers mois son prix a baissé et il est devenu une option très tentante. Amazon a la meilleure offre, dans des magasins comme PcComponentes il se vend encore pour près de 170 euros. Dans sa fiche technique, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour en profiter pendant des années, vous pourrez faire confiance au mobile de realme.

realme Narzo 50 (128 Go)

Vous n’avez pas à payer trop pour obtenir un bon téléphone

MediaTek Helio G96

4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran LCD de 6,6″ Full HD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh et charge à 33W

Prise jack 3,5mm, USB-C et NFC

L’écran de notre protagoniste atteint les 6,6 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce sont des chiffres impressionnants pour un smartphone qui coûte moins de 160 euros, il n’y a rien à lui reprocher. Vous pourrez profiter à fond de vos séries et films préférés.

Sous le châssis du terminal chinois se trouve le MediaTek Helio G96, un cerveau qui s’assurera que tout fonctionne parfaitement. Il fera fonctionner sans difficulté ces applications que nous utilisons tous, comme WhatsApp, Instagram, YouTube et bien d’autres. Nous l’avons testé à plusieurs reprises, vous profiterez d’une bonne expérience.

À l’arrière du Narzo 50, il y a 3 caméras que vous pourrez emmener partout où vous allez. Nous trouvons un capteur principal de 50 mégapixels, une caméra pour le noir et blanc de 2 mégapixels et un capteur pour le mode portrait qui répète avec 2 mégapixels.

➡️ Voir l’offre realme Narzo 50 (128 Go)

Ne cherchez plus, ce milieu de gamme est une excellente alternative aux téléphones comme ceux de Xiaomi, un smartphone complet qui répond à tous les critères essentiels. Vous savez que les offres d’Amazon peuvent changer à tout moment, si vous êtes intéressé, ne réfléchissez pas trop.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette nouvelle, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez le canal des bonnes affaires de Netcost-security.fr pour connaître les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :