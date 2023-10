Sony détruit le prix d’un casque avec beaucoup de niveau

Merci à l’une des offres d’Amazon, vous pouvez ramener ces écouteurs Sony à la maison et en profiter au maximum.

Le design des Sony WH-XB910N.

Vous avez l’opportunité de ramener à la maison les Sony WH-XB910N pour seulement 126 euros, l’un des prix les plus bas que nous ayons jamais vus. Tout cela grâce à Amazon, qui propose également une livraison rapide, sûre et entièrement gratuite si vous êtes membre Prime. Vous les avez à portée de main, il n’y a pas d’excuse.

Nous parlons d’écouteurs de qualité, une œuvre d’ingénierie japonaise qui est arrivée sur le marché pour 200 euros. C’est le prix qui continue d’apparaître dans le store officiel de Sony, avec Amazon vous économisez presque toujours de l’argent. Inutile de dire qu’ils se connecteront en un clin d’œil à vos appareils, quelle que soit leur marque. La technologie Bluetooth se chargera également de maintenir une connexion stable et de qualité, avec une faible latence.

Sony WH-XB910N

Tout ce que vous obtenez avec les écouteurs Sony

La qualité sonore de nos protagonistes ne vous décevra pas, vous écouterez vos artistes préférés dans toute leur splendeur. Vous découvrirez de nouveaux sons dans des chansons que vous avez écoutées des dizaines de fois, vous serez accro. Sony n’est pas un novice, ses dispositifs audio sont généralement parmi les meilleurs.

Mais ce n’est pas tout, les Sony WH-XB910N sont également équipés d’une technologie de réduction du bruit. C’est génial si vous voyagez en transport en commun ou que vous vous promenez en ville, cela vous isolera de l’extérieur pour que vous puissiez profiter de ces podcasts et chansons que vous aimez tant sans que rien ne gâche l’expérience.

Et qu’en est-il de la batterie ? Vous aurez la possibilité d’écouter de la musique toute la journée sans vous retrouver à court de batterie, les écouteurs Sony peuvent durer jusqu’à 30 heures d’utilisation avec une seule charge. Et ce n’est pas tout, car ils sont capables de récupérer jusqu’à 4 heures et demie d’énergie en seulement 10 minutes. Que pouvez-vous demander de plus ?

Sony WH-XB910N

Sony est capable d’offrir une expérience formidable avec ses écouteurs, tout amateur de musique devrait commencer à les essayer. Bien que nous trouvions des options supérieures dans leur catalogue comme les WH-1000XM5, nos protagonistes sont un excellent achat pour ceux qui veulent se lancer dans ce type d’écouteurs. Ne réfléchissez pas trop longtemps, c’est l’un des prix les plus bas que nous ayons vus et vous devriez en profiter.

Cet article recommande de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :