Cet iPhone 14 Pro Max présente, en plus d’une grande qualité, une intéressante réduction de prix

La réduction de ce iPhone 14 Pro Max de 128 Go est de 50 euros en ce moment sur Amazon.

Ce iPhone 14 Pro Max bénéficie d’une réduction de 50 euros sur Amazon

Évidemment, le récent lancement des nouveaux iPhone 15 éclipse les autres produits d’Apple, et ce n’est pas surprenant. Cependant, il faut rappeler qu’il ne faut pas dévaloriser les modèles les plus récents, et parmi eux on trouve l’iPhone 14 Pro Max, en particulier celui de 128 Go, qui reste l’un des meilleurs smartphones disponibles aujourd’hui sur le marché haut de gamme. En réalité, ce smartphone est tellement bon qu’il est fort probable que vous soyez intéressé par les détails de l’offre qu’il propose sur Amazon.

L’iPhone 14 Pro Max est généralement vendu à des prix très élevés, bien que récemment on ait pu le trouver sur Amazon à 1239 euros et un peu plus cher encore sur PcComponentes, où il bénéficie également d’une réduction de prix, mais beaucoup moins intéressante que celle d’Amazon. Quoi qu’il en soit, sur Amazon, où ce téléphone mobile est évalué en moyenne 4,6 étoiles, nous pouvons voir que sa réduction est de 4%, ce qui fait que la réduction est d’environ 50 euros, ce qui est plutôt pas mal.

iPhone 14 Pro Max de 128 Go

L’iPhone 14 Pro Max de 128 Go bénéficie d’une réduction de 50 euros sur Amazon

Évidemment, malgré cette réduction, il reste assez cher, mais cela reste une bonne affaire pour l’un des meilleurs smartphones du marché. En d’autres termes, si son prix recommandé actuel est de 1239 euros et que nous bénéficions désormais d’une réduction de 4% et d’une réduction de 50 euros, nous pouvons dire que cet iPhone 14 Pro Max, de couleur or, coûte maintenant 1189 euros sur Amazon. Ce ne sera pas la meilleure offre que vous trouverez, mais toute économie est la bienvenue sur un produit Apple. De plus, n’oubliez pas que si vous êtes membre d’Amazon Prime, vous pouvez bénéficier de la livraison gratuite et rapide.

L’iPhone 14 Pro Max est l’un des smartphones les plus puissants du marché, comme nous l’avons dit, et parmi ses caractéristiques, nous pouvons souligner un écran Super Retina XDR de 6,7 pouces avec une résolution de 2778 x 1284 pixels, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 2000 nits. De plus, ce téléphone dispose de la HDR, de la technologie True Tone et d’une île dynamique. Et ce n’est pas tout, nous devons également parler de son processeur A16 Bionic d’Apple, de sa mémoire RAM de 6 Go et de ses 128 Go de stockage déjà mentionnés. Sa batterie peut nous offrir plus d’une journée d’autonomie et il dispose d’une charge rapide de 20 W.

Un autre aspect à prendre en compte sur ce téléphone est son appareil photo, qui comprend un triple appareil photo arrière composé d’un capteur principal de 48 MP, d’un ultra grand angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 12 MP. De plus, il y a aussi son appareil photo frontal, qui est accompagné d’un autre capteur de 12 MP. Au-delà de cela, ce téléphone est certifié IP68, ce qui le rend résistant à l’eau, avec un son stéréo et la fonction Face ID pour déverrouiller l’appareil.

iPhone 14 Pro Max de 128 Go

Cet iPhone 14 Pro Max utilise iOS 16 comme système d’exploitation, bien qu’il puisse être mis à jour vers la dernière version. En termes de connectivité, nous trouvons la 5G, le WiFi 6, le Bluetooth 5.3, le NFC et un port de charge ou de transfert de fichiers Lightning, bien que ce soit le dernier modèle d’Apple à l’incorporer. Cela dit, n’oubliez pas que cet iPhone 14 Pro Max coûte maintenant 1189 euros sur Amazon avec cette réduction.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal des bons plans de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :