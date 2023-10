Tom Hanks victime de l’IA:utilisent son visage pour promouvoir un plan dentaire

L’IA a de nombreuses utilisations, bien que la plus controversée soit de falsifier l’identité des personnes, et c’est précisément ce qui est arrivé à Tom Hanks.

Tom Hanks n’a annoncé aucun plan dentaire: l’IA a créé une vidéo avec son image qui a trompé tous ses adeptes

L’acteur américain Tom Hanks a dénoncé via son compte Instagram qu’une entreprise a utilisé son image , générée par intelligence artificielle, pour promouvoir un plan dentaire sans son consentement. C’est un autre exemple des dangers de l’IA pour la vie privée et les droits à l’image des personnes.

Hanks a publié une capture d’écran de l’annonce, où il apparaît plus jeune qu’il ne l’est actuellement, et a averti ses adeptes qu’il n’avait « rien à voir avec ça » . Selon le site Peta Pixel, l’annonce a été créée avec un outil d’IA qui anime des photographies statiques. L’image d’origine provient d’une interview que l’acteur a accordée au Los Angeles Times.

L’IA assure que Tom Hanks joue dans une publicité sans son consentement

Ce type de technologie est connu sous le nom de deepfake , et consiste à manipuler des vidéos ou des images à l’aide d’algorithmes d’apprentissage automatique pour changer le visage, la voix ou les mouvements d’une personne. Les deepfakes peuvent être utilisés à des fins récréatives, artistiques ou éducatives, mais ils peuvent également avoir des conséquences négatives, telles que la diffusion de désinformation, l’extorsion, l’usurpation d’identité ou la violation des droits d’auteur.

L’utilisation de l’image de Tom Hanks pour une publicité réalisée avec IA soulève plusieurs problèmes juridiques et éthiques. D’une part, il s’agit d’une appropriation indue de son image, qui a une valeur économique et morale. D’autre part, il s’agit d’une publicité trompeuse , qui peut induire les consommateurs en erreur quant à la qualité ou aux caractéristiques du produit ou du service annoncé.

En cas de violation du droit à l’image ou de publicité illicite par l’utilisation de deepfakes, les personnes touchées pourraient exercer des actions civiles ou pénales pour réclamer une indemnisation pour les dommages et préjudices subis. Cependant, il est difficile d’identifier et de localiser les auteurs de ces actes , ainsi que de prouver l’authenticité et l’intentionnalité.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :