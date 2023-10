Si vous avez l’un de ces téléphones portables Xiaomi, vous pourrez profiter d’une version « spéciale » de MIUI 15

Si vous avez un Redmi K60 ou un Xiaomi 13 Ultra, vous aurez une version spéciale de MIUI 15, bien qu’il n’y ait pas encore beaucoup de détails sur son contenu.

Écran du Xiaomi 13 Ultra.

MIUI 15 est sur le point d’arriver, probablement vers la fin de cette année 2023 (très probablement en novembre). Nous connaissons déjà les téléphones qui seront compatibles avec cette version, ainsi que ceux qui ne recevront pas la mise à jour. Et bien sûr, nous connaissons déjà le premier terminal qui la recevra.

D’après ce que rapporte le site chinois ITHome, en plus de l’adoption massive par les téléphones Xiaomi d’Android 14 avec la nouvelle version de MIUI, il y aura quelques surprises en cours de route… qui ne seront pas pour tout le monde.

Une version spéciale de MIUI seulement pour quelques privilégiés

Comme le rapportent les informations du site asiatique, il semble qu’il y aura une MIUI 15 Special Edition qui sera exclusive aux smartphones haut de gamme du fabricant. Pour le moment, il n’est pas clair ce que MIUI 15 apportera sous le capot, mais on s’attend à ce que cette édition spéciale ait une interface améliorée.

En ce qui concerne les téléphones choisis pour l’avoir, il s’agit bien sûr du Xiaomi 13 Ultra et du Redmi K60. Le cas de ce dernier appareil est encore plus spécial, car en plus d’être le haut de gamme de Redmi et de recevoir l’édition spéciale de la surcouche logicielle, il sera également le premier modèle de Xiaomi à être mis à jour.

Pour le moment, on ne sait pas non plus quand MIUI 15 sera présenté, donc on ne sait pas grand-chose sur cette édition spéciale. Outre une interface différente, d’autres rumeurs parlent d’applications personnalisées spéciales, mais pour le moment, on n’en sait pas beaucoup plus.

Nous resterons attentifs pour voir si de nouvelles informations sont révélées au fur et à mesure. Nous vous tiendrons informés dès que de nouvelles données apparaîtront, ce qui ne devrait pas tarder à mesure que la date de présentation de MIUI 15 approche. Nous verrons si, au passage, nous parvenons à avoir une meilleure idée de ce que cette édition spéciale apportera sous le capot.

