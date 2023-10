Le Google Pixel 8 Pro fuite dans une vidéo révélant son véritable design deux jours avant sa présentation

Le Google Pixel 8 Pro a fuité dans une vidéo où l’on peut voir son design sans aucun secret et, surtout, il disposera d’une finition qui évitera les empreintes.

Le Google Pixel 8 Pro sera le prochain appareil haut de gamme de Google. Lui-même ainsi que le Google Pixel 8 ont été dévoilés au cours des dernières semaines et, bien que leur présentation soit dans deux jours, une vidéo vient d’être publiée montrant en détail la conception complète du frère aîné de la nouvelle famille de terminaux Pixel de Google.

Il n’y a plus de surprises pour la présentation du 4 octobre du Google Pixel 8 et du 8 Pro. Il y a à peine deux semaines, les spécifications internes avec lesquelles ces nouveaux appareils arriveront sont apparues, bien que ce ne soit pas tout car le prix auquel les deux nouveaux terminaux haut de gamme de Google arriveront sur le marché a également été dévoilé.

La vidéo dévoilée du Google Pixel 8 Pro élimine tous les doutes sur son design

YouTube est la plateforme sur laquelle la vidéo du Google Pixel 8 Pro a été publiée. Il s’agit d’une courte vidéo au format vertical dans laquelle on peut voir à la fois l’appareil lui-même et tous les éléments qui seront inclus dans la boîte. Oui, il s’agit d’un déballage du téléphone mobile de Google. Le modèle choisi pour cette vidéo est celui de couleur noire.

Le Google Pixel 8 Pro ne sera pas un aimant à empreintes. Le plus intéressant de la vidéo, compte tenu des dernières rumeurs sur le Samsung Galaxy S24 FE, est que Google a décidé de parier sur une finition mate qui évitera que les empreintes des utilisateurs ne restent incrustées dans l’appareil. C’est tout le contraire de ce qui a été vu dans les fuites du nouveau haut de gamme de Samsung.

L’intérieur de la boîte du Google Pixel 8 Pro aura ce qui est habituel chaque année. L’absence du chargeur est quelque chose à quoi les utilisateurs se sont habitués. Ce que l’on trouve, c’est un câble de charge accompagné d’un manuel d’instructions qui, à son tour, exprime la garantie de l’appareil. De plus, l’adaptateur proposé par Google est toujours présent et permet de convertir un USB A en USB C.

La vidéo est trop réelle pour ne pas être véridique. Il se peut que Google réserve encore des surprises pour le lancement du Google Pixel 8 Pro et du Google Pixel 8, mais compte tenu de tout ce qui a fuité, la réalité peut être assez décevante. Il faudra attendre le mercredi 4 octobre pour connaître tout ce que les personnes de Mountain View ont préparé.

