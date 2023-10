Le Samsung Galaxy S24 Ultra sera une bête du gaming bien supérieure à la génération actuelle.

S’approcher de nouvelles fuites et rumeurs concernant la prochaine génération de flagships de Samsung.

Image du Samsung Galaxy S24 Ultra.

Les prochaines fuites des futurs flagships de Samsung continuent d’arriver. Nous avions déjà vu auparavant des informations sur les Samsung Galaxy S24 et Galaxy S24 Ultra. Surtout dans le cas du dernier Samsung, il se prépare à faire quelques changements esthétiques qui modifieront la conception de son téléphone phare ou du moins c’est ce que disent les fuites que nous avons pu voir.

Mais ce ne seront pas les seuls changements que le haut de gamme des coréens va subir. Si la famille Galaxy S23 en général (avec le Galaxy S23 Ultra en particulier) est déjà parmi les meilleurs smartphones pour les jeux du moment, selon SAMMobile, la prochaine génération sera encore plus performante que la précédente.

Les Galaxy S24 Ultra auront un Snapdragon renforcé

Il est supposé que Qualcomm et Samsung ont une relation stable, mais selon le média, seuls les Galaxy S24 Ultra auront le Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Ce sera exclusif pour eux, et après avoir passé sa GPU par GeekBench et obtenu 15 000 points (60% de plus que le GPU le plus élevé jusqu’à présent), il est prouvé que ce sera une puissance graphique.

GeekBench peut ne pas être le test le plus fiable, mais il montre clairement qu’il y a une énorme différence entre la génération actuelle et celle à venir. Cela placerait le prochain modèle haut de gamme des coréens comme une bête de jeu, pour l’instant bien au-dessus de tout autre appareil spécialisé dans les jeux.

D’après ce que l’on sait jusqu’à présent, le Snapdragon 8 Gen 3 sera une puce à 8 noyaux fabriquée avec une lithographie de 4 nm par TSMC. Il aura un noyau Cortex-X4, cinq Cortex-A720 et deux Cortex A-520. Il sera également accompagné d’un GPU Adreno 750. Tout cela est censé offrir une augmentation de 50% des performances par rapport à la génération actuelle de processeurs Qualcomm.

Cela signifie-t-il que les Galaxy S23 de base seront livrés avec un Exynos 2400? Il est vrai qu’il reste à voir comment cette puce se comporte par rapport au Snapdragon 8 Gen 3, mais il est vrai que les coréens doivent encore être capables de fournir un processeur propre qui offre des performances et une efficacité énergétique (surtout cette dernière) au niveau de ceux de Qualcomm.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :