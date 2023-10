Fuite d’images du Samsung Galaxy S24 Plus : bords plats et arrondis pour le modèle grand de base

De nouveaux rendus du futur Samsung Galaxy S24 Plus sont apparus sur Internet, montrant un design qui rapproche cet appareil de l’iPhone.

Face arrière et avant du Samsung Galaxy S24 Plus.

Il semble qu’aujourd’hui soit marqué par différentes fuites de Samsung. La plus récente est celle que nous avons publiée concernant les capacités du processeur Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy des Galaxy S24 Ultra en tant que bête du jeu, mais il y en a déjà eu d’autres alertant sur la conception de cet appareil ou sur ses petits frères.

Justement, nous allons parler de l’un d’entre eux maintenant. Comme le rapporte Android Authority, des images détaillant l’apparence du Galaxy S24 Plus ont fuité. Du moins, tout ce que nous pouvons considérer comme une fuite. Comme toujours, nous recommandons de faire preuve de scepticisme.

Fuyant les bords incurvés… vers l’iPhone ?

Comme nous l’avons déjà vu dans la fuite du Galaxy S24 Ultra, il semble que ce Galaxy S24 Plus soit également fidèle aux bords plats. La fuite provient d’OnLeaks, qui a également montré une vidéo où l’on peut voir l’appareil à 360 degrés. Comme pour les générations précédentes, nous avons un design similaire à celui du modèle de base.

Le design montré par les images rappelle un peu celui de l’iPhone. On peut même voir la bande d’antenne sur le côté droit, ce qui rappelle également les iPhone de la génération actuelle. À l’arrière, on ne remarque pas de grands changements par rapport aux Galaxy S23.

En plus de ces images, il convient de mentionner que cet appareil devrait être plus haut, un peu plus étroit et plus épais que le Galaxy S23 Plus. Les mesures qui ont dévoilé sont de 158,5 x 15,9 x 7,75 millimètres.

D’autres rumeurs circulent sur cette série de base, notamment le retour des processeurs Exynos (probablement sur les marchés non américains), une batterie de 4 900 mAh et des améliorations notable dans l’appareil photo. À mesure que nous approcherons de janvier, nous aurons certainement des informations de plus en plus fiables sur ces appareils.

