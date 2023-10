Apple TV+ diffusera son documentaire sur Leo Messi le 11 octobre : vous pouvez déjà voir sa première bande-annonce

« Messi Meets America » arrivera sur Apple TV+ la semaine prochaine.

Apple TV+ mise très fort sur Lionel Messi

Apple vient d’annoncer que son documentaire sur Leo Messi sera diffusé mercredi prochain, le 11 octobre, sur Apple TV+. Depuis un certain temps, les personnes de Cupertino parient très fort sur le football avec l’ajout des matchs de la MLS (Major League Soccer), ce qui a permis de dépasser toutes les attentes en termes d’abonnés, en partie grâce à la star argentine.

« Messi Meets America » sera diffusé le 11 octobre prochain

Apple souhaite continuer à parier sur Lionel Messi avec la sortie du documentaire Messi Meets America. On y verra comment la star argentine arrive aux États-Unis pour rejoindre les rangs de l’Inter Miami et ainsi concourir dans la Major Soccer League. De plus, il y aura des entretiens avec le joueur lui-même, ainsi qu’avec la légende David Beckham.

Comme nous l’avons mentionné, Messi a multiplié par deux le nombre d’abonnés au pack de la Major League Soccer depuis son arrivée à l’Inter Miami. Après avoir constaté ces bons résultats, la société souhaite reproduire le succès sur Apple TV+ avec une série de six épisodes qui permettra aux spectateurs de vivre le processus de décision de jouer en MLS et de voir comment il a laissé son empreinte dès le début avec un but dans la dernière minute de son premier match.

Apple serait également en train de produire un deuxième documentaire sans titre sur le parcours de Messi lors de la Coupe du Monde de la FIFA, remportée par l’Argentine au Qatar. La date de sortie de cette série n’a pas encore été annoncée, mais.

Apple ne souhaite pas seulement parier sur le football, mais serait également en train de planifier l’achat des droits de la Formule 1 avec une offre de 2 milliards de dollars par an. Ce qui, le moment venu, pourrait permettre à la société de détenir les droits exclusifs.

