L’iPad que je recommande le plus a une très bonne offre sur Amazon : il est à toi pour 50 euros de moins

Amazon propose l’iPad mini avec une remise de plus de 50 euros.

L’iPad mini est l’une des meilleures options de sa catégorie

Les personnes qui me connaissent bien connaissent ma dévotion pour l’iPad mini. Je pense que c’est l’iPad qui vous offre cette expérience d’iPad, un appareil entre l’iPhone et le Mac, sans prétendre être le deuxième, mais sans renoncer à une bonne expérience et puissance. Et Amazon propose une très bonne offre pour cet iPad, vous pourriez l’obtenir pour seulement 594 euros, une bonne remise par rapport aux 649 euros auxquels il est vendu dans l’Apple Store.

Un iPad mini de 64 Go de stockage et entièrement neuf. Il ne s’agit pas d’un produit reconditionné, bien que comme nous vous l’avons déjà dit à plusieurs reprises, cela ne poserait aucun problème si c’était un appareil de ce type. Bien que la version violette soit la moins chère, les autres variantes de couleur sont à 599 euros, ce qui est également une bonne remise.

iPad mini

Vaut-il la peine d’acheter l’iPad mini en 2023 ?

La réponse est oui. Bien qu’il existe des rumeurs sur l’arrivée possible d’un nouveau modèle, il serait plus petit et viendrait uniquement avec un nouveau processeur. Un changement qui ne justifierait pas d’attendre une éventuelle sortie d’un nouvel iPad mini. L’iPad mini est un appareil très pratique et portable, idéal pour être à la maison ou lors de réunions en prenant des notes.

Il dispose d’un écran Liquid Retina de 8,3 pouces, parfait pour consommer du contenu multimédia à la maison lorsque vous souhaitez un appareil plus grand qu’un iPhone, mais plus petit qu’un iPad Air ou iPad Pro.

De plus, l’iPad mini se distingue également par sa puissance, car il dispose d’un processeur A15 Bionic, le même que celui des iPhone 13, 13 Pro et iPhone 14 et 14 Plus, ce qui vous permettra de profiter de l’iPad pendant de nombreuses années et surtout, mises à jour vers la dernière version du système d’exploitation. Sans oublier que tout sera fluide et que vous ne le ressentirez jamais lent.

Enfin, il est important de souligner qu’il dispose de Touch ID sur le bouton d’alimentation et d’une caméra frontale FaceTime de 12 Mpx avec la fonctionnalité Cadre Centré pour que vous soyez superbe lors des appels vidéo. Et, en prime, il dispose d’un port USB-C comme les iPhone 15 et iPhone 15 Pro ou d’une compatibilité avec le stylet Apple de deuxième génération.

iPad mini

En résumé, vous obtiendrez un iPad super complet, l’iPad mini de 64 Go de stockage pour seulement 594 euros. Une bonne remise pour un iPad que vous apprécierez pleinement au quotidien.

