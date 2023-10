Google Chromebook Plus: les Chromebook les plus avancés sont deux fois plus puissants et misent sur l’IA

Google vient de lancer une nouvelle catégorie de Chromebooks : les Chromebook Plus offrent jusqu’à deux fois plus de performances et de nouvelles fonctionnalités d’IA

Quelques-uns des nouveaux modèles de la gamme Chromebook Plus

Les Chromebook sont utilisés depuis plus d’une décennie comme des équipements pour un usage domestique peu exigeant. Les ordinateurs portables avec le système d’exploitation de Google ont réussi à conquérir l’environnement éducatif, où le rapport qualité-prix de ce type de produits s’est révélé être une clé de leur expansion. Mais Google ne s’arrête pas là.

L’entreprise veut maintenant aller encore plus loin et a créé la nouvelle catégorie Chromebook Plus. Essentiellement, il s’agit d’une nouvelle gamme d’appareils Chromebook qui établit une série d’exigences techniques à remplir pour garantir une expérience améliorée avec accès à de nouvelles fonctionnalités et des performances deux fois supérieures à celles des Chromebooks conventionnels.

Google lance la gamme Chromebook Plus avec des modèles Acer, ASUS et HP à partir de 449 euros

Comme l’annonce l’entreprise dans un communiqué de presse, les nouveaux Chromebook Plus arrivent avec des performances deux fois supérieures, des renforts en matière de sécurité et accès à une série de fonctions d’IA comme le Correcteur Magique de Google Photos, ainsi qu’à de nouvelles applications axées sur la création de contenu telles que Adobe Photoshop dans sa version web.

Afin de donner aux consommateurs la possibilité d’accéder à ces outils, Google a établi une série d’exigences techniques qui constituent une norme de performance garantie. Actuellement, les spécifications matérielles minimales dont doit disposer un appareil pour être considéré comme un Chromebook Plus sont les suivantes :

CPU : Intel Core i3 de 12e génération ou ultérieure, ou AMD Ryzen 3 série 7000 ou ultérieure

: Intel Core i3 de 12e génération ou ultérieure, ou AMD Ryzen 3 série 7000 ou ultérieure Mémoire RAM : 8 Go ou plus

: 8 Go ou plus Stockage : SSD de 128 Go ou plus

: SSD de 128 Go ou plus Caméra : 1080p avec réduction du bruit

: 1080p avec réduction du bruit Écran : IPS Full HD ou supérieur

À partir de ces caractéristiques, Google et ses partenaires offrent la possibilité d’accéder à de nouvelles fonctionnalités jamais vues auparavant sous ChromeOS. Parmi elles, on peut trouver des fonctions d’IA intégrées au système d’exploitation, telles que la suppression du bruit de fond lors des appels vidéo sur Google Meet, Zoom, Microsoft Teams et autres. Et à l’avenir, il sera possible de générer du texte avec les outils d’IA de Google dans n’importe quel document ou champ de texte, et de générer des images dans le menu de configuration de ChromeOS.

Le support est également ajouté pour des outils tels que le Correcteur Magique des photos de Google sur les Chromebook Plus, qui permet de supprimer rapidement les éléments indésirables des photos. D’autres ajustements, tels que l’effet HDR ou le flou d’arrière-plan, ont également été ajoutés à la gamme Chromebook Plus.

Le nombre d’applications disponibles sur les Chromebook Plus augmente également avec Photoshop Web, Adobe Express Premium avec la technologie Adobe Firefly, LumaFusion et bien d’autres.

La gamme Chromebook Plus débute avec trois modèles différents d’Acer, ASUS et HP. Ils seront disponibles à la vente en France à partir du 9 octobre

Le Acer Chromebook Plus 514 est doté d’un écran Full HD+ de 14 pouces, d’un processeur AMD Ryzen 3+, de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage, pour un prix de 449 euros.

De son côté, le ASUS Chromebook Plus CX34 est équipé d’un écran Full HD de 14 pouces, d’un processeur Intel Core i3-1215U et de 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage. Il s’agit du modèle le plus économique, puisqu’il est disponible à partir de seulement 449 euros.

HP se joint également à la Chromebook Plus 15a, avec un écran Full HD de 15,6 pouces, un processeur Intel Core i3-N305, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 499 euros.

En plus de ces trois modèles, l’entreprise a également annoncé l’arrivée de fonctions de la gamme Chromebook Plus sur les appareils existants répondant aux exigences techniques.

