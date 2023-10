Apple chercherait à acquérir les droits de la F1

Le catalogue d’Apple TV+ pourrait s’améliorer grâce à la Formule 1.

Apple serait à la recherche des droits de la F1 avec une offre de 2 milliards de dollars par an.

Apple serait à la recherche des droits de la F1. La société mise fortement sur le sport ces derniers temps dans sa plateforme de streaming vidéo, Apple TV+, en incluant des matchs de la Major League de Soccer, dont ceux de l’Inter Miami, club où évolue Lionel Messi. Ce fait aurait entraîné une augmentation exponentielle des abonnements à la plateforme.

Selon les dernières rumeurs, la société à la pomme envisagerait une offre de 2 milliards de dollars par an. Une offre généreuse étant donné que le montant est le double de ce que la Formule 1 obtient actuellement pour ses droits internationaux de diffusion télévisée. Un montant qui, à son tour, permettrait à la société, basée à Cupertino, de s’approprier les droits exclusifs au moment venu.

La Formule 1 pourrait bientôt arriver sur Apple TV+

Il semble qu’Apple constate que l’arrivée des matchs de la MLS a entraîné une forte augmentation du nombre d’abonnés, en partie, comme nous l’avons dit, grâce à Messi. Dans le but d’améliorer le catalogue et les chiffres, l’entreprise a montré son intérêt pour les droits de la Formule 1, en raison des bonnes audiences que génèrent également ses diffusions.

Les plans d’Apple consisteraient à proposer la F1 comme un package individuel au sein d’Apple TV+, c’est-à-dire qu’il faudrait payer séparément pour profiter des courses. Cependant, bien que le montant que souhaite offrir Apple soit suffisamment élevé pour obtenir les droits exclusifs, il existe des contrats avec d’autres plates-formes, y compris des plate-formes espagnoles, qui l’empêcheraient pendant un certain temps.

La curiosité de tout cela est que la société aurait déjà donné des indices sur cet accord. Depuis un certain temps, nous savons que la plateforme est en train de préparer un film avec Brad Pitt qui traiterait de la Formule 1 et dans lequel on verrait le circuit de Silverstone. Nous verrons comment tout cela se termine et si Apple atteint son objectif. Ce qui est sûr, c’est que des virages se profilent.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :