L’Echo Dot 5 atteint un nouveau minimum avec un prix de 26,99 euros.

L’enceinte intelligente la mieux évaluée sur le marché est maintenant à moins de 30 euros de vos mains.

Alexa sera votre nouveau compagnon à la maison pour attribuer des tâches à chacun des gadgets de votre domicile.

Voulez-vous avoir de la musique dans chaque coin de votre maison ? Avec les enceintes Echo d’Amazon, vous pouvez y parvenir et aujourd’hui, elles sont proposées à un prix scandaleux. Aujourd’hui, vous pouvez acheter un Echo Dot de 5e génération pour seulement 26,99 euros sur Amazon, ce qui représente une baisse de 58% par rapport à sa valeur initiale. Vous pouvez également opter pour le modèle avec une horloge numérique intégrée pour 39,99 euros si vous le préférez.

Avec plusieurs enceintes Echo, vous pouvez mettre en place un système audio dans toute votre maison, ou bien vous débrouiller pour créer un système de home cinéma très compétent. Il vous suffit de connecter toutes les enceintes au même réseau WiFi et d’utiliser l’application Alexa pour configurer le tout. L’Echo Dot 5 présente deux nouveautés par rapport à la génération précédente.

Obtenez l’Echo Dot 5 pour 26,99 euros

Dans le domaine des enceintes intelligentes avec assistant, Amazon est en tête avec une grande variété de modèles sur le même marché, du Echo Pop au Echo Studio. Chez moi, j’ai 5 unités de l’Echo Dot de 4e génération et je les ai connectées les unes aux autres pour obtenir une ambiance musicale dans toute la maison quand je le souhaite. Avec cet Echo Dot 5, vous pouvez faire les mêmes choses, avec deux ajouts :

Capteur de température : si vous avez un climatiseur ou un radiateur avec une connexion WiFi, vous pouvez le lier à l’application Amazon Alexa et avec ce capteur de l’Echo Dot 5, activer ou désactiver les appareils pour maintenir une température stable dans la maison. Ou simplement vous servir à connaître la température dans la pièce.

: si vous avez un climatiseur ou un radiateur avec une connexion WiFi, vous pouvez le lier à l’application Amazon Alexa et avec ce capteur de l’Echo Dot 5, activer ou désactiver les appareils pour maintenir une température stable dans la maison. Ou simplement vous servir à connaître la température dans la pièce. Accéléromètre : c’est très utile si vous utilisez souvent votre enceinte comme réveil le matin, car d’un simple toucher n’importe où sur l’enceinte, vous pourrez arrêter l’alarme.

En ce qui concerne les autres caractéristiques, il est très similaire à la génération précédente de l’Echo Dot. Il reste un enceinte très compacte avec une forme arrondie et une base plate antidérapante. Elle est recouverte d’un mesh en tissu très résistant disponible en trois couleurs (bleu marine, anthracite et blanc).

En ce qui concerne le son qu’il offre, l’Echo Dot 5 est assez compétent compte tenu de sa taille. Il intègre un seul haut-parleur de 1,73 pouce qui couvre toutes les fréquences et qui produit un son riche en aigus et puissant en basses. Que ce soit pour une musique d’ambiance ou pour les utiliser pour le cinéma, ils sont remarquablement bons.

Si vous avez d’autres gadgets connectés et liés à l’application Amazon Alexa, vous pourrez les activer et les désactiver à votre guise par la voix, en plus de créer des routines pour les activer à des moments précis. Par exemple, j’ai plusieurs ampoules et bandes LED chez moi, elles s’allument au crépuscule, de sorte qu’elles s’allument chaque jour à une heure différente en fonction de l’éclairage extérieur.

➡️ Voir l’offre Echo Dot 5

Alors maintenant vous savez, si vous avez besoin d’une enceinte à laquelle demander de la musique chaque matin, d’un nouveau réveil sur votre table de nuit ou de nouvelles enceintes pour regarder des films avec un niveau de son surround très appréciable, cet Echo Dot 5 est un achat super recommandé.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le groupe des bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :