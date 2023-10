La fonctionnalité de Xiaomi, qui célèbre ses 10 ans, est maintenant ajoutée aux téléphones Pixel.

Dans un tournant surprenant, Google a finalement rattrapé Xiaomi en introduisant un mode caméra Pro dans sa prochaine série Pixel 8. Les utilisateurs de Xiaomi profitent de cette fonction depuis une décennie, et il semblerait que Google ait reconnu son importance en l’intégrant à l’application caméra du Pixel 8 Pro. Ce nouveau mode apporte des réglages avancés de photographie tels que la vitesse d’obturation, l’ISO, la mise au point et la sélection de l’objectif, élevant ainsi les capacités de l’appareil photo du Pixel 8 Pro à de nouveaux sommets.

La longue expérience décennale de Xiaomi avec le mode caméra Pro

Pendant les 10 dernières années, les utilisateurs de Xiaomi ont eu le privilège d’utiliser le mode caméra Pro sur leurs appareils. Cette fonctionnalité a permis aux photographes et aux amateurs de prendre le contrôle total de leurs clichés, en leur permettant d’ajuster des paramètres tels que la vitesse d’obturation, le niveau d’ISO, la mise au point et la sélection de l’objectif. Xiaomi a été un précurseur en démocratisant les fonctionnalités avancées de la photographie, et la longévité du mode caméra Pro sur ses appareils atteste de sa popularité parmi les utilisateurs.

Le bond en avant de Google

Avec la prochaine série Pixel 8, Google fait un bond significatif dans le domaine de la photographie sur smartphone. L’inclusion du mode caméra Pro sur le Pixel 8 Pro positionne l’appareil phare de Google comme un sérieux concurrent sur le marché hautement concurrentiel des smartphones. Le choix de Google d’inclure des fonctionnalités qui étaient autrefois exclusives à l’application caméra de Xiaomi témoigne d’une volonté croissante de fournir aux utilisateurs des outils plus sophistiqués pour capturer des photos époustouflantes.

Les principales fonctionnalités du mode caméra Pro du Pixel 8 Pro

Le mode caméra Pro du Pixel 8 Pro permet aux utilisateurs d’ajuster manuellement la vitesse d’obturation, ce qui leur permet de capturer des actions rapides ou de créer des clichés en pose longue avec des effets créatifs. Les utilisateurs peuvent désormais affiner les réglages de l’ISO, ce qui offre une plus grande flexibilité dans différentes conditions d’éclairage. Cela est particulièrement précieux pour la photographie en faible luminosité, où l’ajustement de l’ISO peut avoir un impact significatif sur la qualité de l’image.

La possibilité de contrôler manuellement la mise au point permet aux photographes de choisir précisément le point focal de leurs clichés. Cela est crucial pour obtenir une profondeur de champ professionnelle et assurer une netteté là où cela compte le plus. Le Pixel 8 Pro de Google introduit la sélection de l’objectif dans le mode caméra Pro, permettant aux utilisateurs de passer d’un objectif à un autre s’ils disposent d’un dispositif à objectifs multiples. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour s’adapter à différentes situations de prise de vue.

Alors que Google se prépare à dévoiler la série Pixel 8 le 4 octobre, l’inclusion du mode caméra Pro marque une avancée significative dans l’amélioration de l’expérience photographique sur smartphone. L’avance décennale de Xiaomi dans la fourniture de fonctionnalités de caméra avancées a influencé l’industrie, incitant des acteurs majeurs comme Google à suivre le même chemin. La concurrence entre les fabricants de smartphones pour offrir des capacités de caméra de pointe bénéficie aux utilisateurs, qui peuvent désormais s’attendre à des outils de photographie plus puissants et polyvalents dans leurs appareils de poche. Le dévoilement de la série Pixel 8 sera sans aucun doute un moment passionnant pour les amateurs de photographie qui attendent avec impatience les dernières avancées dans la technologie de caméra sur smartphone.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :