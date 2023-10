Microsoft lance son gestionnaire de tâches sur Android et iOS : Microsoft Lists est maintenant disponible pour tous

Microsoft Lists est désormais disponible pour les utilisateurs d’Android et iOS: voici l’application de gestion de tâches et de listes proposée par Microsoft.

Arrivée de Microsoft Lists sur iOS et Android: comment télécharger l’application de gestion de tâches et de listes de Microsoft

Microsoft Lists est désormais disponible pour iOS et Android. Cette application destinée à faciliter la gestion des tâches pour les utilisateurs a été lancée aujourd’hui pour tous les utilisateurs. Il ne s’agit pas d’une application nouvelle, en réalité, elle est parmi nous depuis 2020. Ce qui se passait, c’est que l’application était destinée aux entreprises et aux utilisateurs professionnels.

Tous les utilisateurs peuvent désormais profiter de Microsoft Lists sur leurs appareils. Bien qu’il existe une énorme quantité d’applications destinées à la gestion des tâches, l’arrivée de Microsoft Lists est une bonne nouvelle. La raison principale est le fait qu’en étant axée sur les grandes entreprises, elle dispose d’un certain nombre d’ajouts très intéressants et surtout professionnels qui peuvent être très utiles.

Microsoft Lists: le gestionnaire de tâches de Microsoft arrive sur Android et iOS

Listes simples, intelligentes et flexibles pour organiser le quotidien. Ce n’est pas l’application la plus facile à utiliser, mais elle dispose de modèles qui peuvent être utilisés pour faciliter le processus d’adaptation. De plus, toutes ces listes peuvent être partagées avec des membres de la famille, des amis et des collègues de travail, ce qui permet de gérer des projets de groupe à distance sans trop de difficultés.

Liens de téléchargement de Microsoft Lists sur le Play Store et l’App Store. Les deux stores d’applications ont déjà Microsoft Lists dans leur catalogue, il suffit d’aller sur le Play Store si vous avez un appareil Android et sur l’App Store si vous avez un iPhone. L’application est gratuite, le seul prérequis étant d’avoir un compte Microsoft pour y accéder.

Microsoft Lists peut également être utilisé sur un ordinateur. Cependant, il n’y a pas d’application officielle. Pour accéder à ce gestionnaire de tâches et de listes, il suffit de se rendre sur le lien suivant. Comme il est en phase de développement, il est fort probable que cela prenne un certain temps pour que les informations apparaissent, en plus d’indiquer que le profil ainsi que toutes les informations associées sont en cours de génération.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :