CarPlay ne fonctionne pas avec votre iPhone 15 ou 15 Pro ? Essayez de changer de câble

Si vous avez un iPhone 15 ou un iPhone 15 Pro et que vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation de CarPlay dans votre voiture, sachez que vous n’êtes pas seul : un nombre croissant de personnes signalent des dysfonctionnements de CarPlay lors de la connexion de leurs nouveaux iPhone 15.

Heureusement, tout semble indiquer que la cause du problème a été identifiée, et il existe une solution simple qui pourrait résoudre les problèmes. Il suffit de changer le câble avec lequel l’iPhone est connecté à la voiture.

Le câble USB pourrait être responsable des problèmes de CarPlay sur l’iPhone 15

Les premières semaines de vie de la série iPhone 15 ne semblent pas être conformes aux attentes d’Apple. En plus des problèmes de surchauffe déjà reconnus par l’entreprise, de la résistance réduite des appareils et de la mauvaise qualité des nouveaux étuis FineWoven, il faut maintenant ajouter des problèmes de connectivité avec CarPlay.

Comme l’indique MacRumors_, un nombre croissant d’utilisateurs de la série iPhone 15 signalent des dysfonctionnements de connectivité lorsqu’ils connectent leurs appareils à la voiture via des câbles USB. Dans de nombreux cas, CarPlay ne parvient même pas à se charger lorsque le téléphone est connecté.

La cause la plus probable des problèmes semble être l’incompatibilité avec le câble USB utilisé. Dans certains cas, il a été signalé que les câbles USB A vers USB C peuvent charger le téléphone mais ne permettent pas d’utiliser CarPlay. Cependant, certaines personnes ne peuvent pas utiliser CarPlay même en utilisant le câble d’origine fourni par Apple.

Bien que Apple semble être conscient du problème et travaillerait sur une mise à jour pour résoudre le bug, certains utilisateurs affirment avoir pu résoudre le problème en utilisant un câble USB de qualité. De plus, certains suggèrent de désactiver la fonction VPN de l’iPhone avant de connecter le téléphone à la voiture, car cela pourrait interférer avec le fonctionnement en empêchant l’interface du véhicule de se charger correctement.

