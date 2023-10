Une des meilleures versions de la GCam est désormais compatible avec ces 8 téléphones mobiles Xiaomi : ce n’est pas nouveau mais nous vous la recommandons

Chaque fabricant met ses meilleurs ingénieurs au travail sur son application de caméra à chaque génération, mais il ne fait aucun doute que peu atteignent le niveau atteint par Google. Il n’est donc pas surprenant qu’ils soient responsables du système d’exploitation, et c’est pourquoi leur application Google Camera, devenue la GCam une fois qu’elle a commencé à être déclinée en dehors des Pixel, est l’application la plus prisée. Et cela vaut également pour l’écosystème de téléphones portables Xiaomi.

Cela s’applique également à la GCam, que l’on trouve en plusieurs versions, car différents modders effectuent des développements parallèles pour adapter la version originale aux différents téléphones portables du marché. Et c’est là que BSG entre en jeu, sa version étant l’une des meilleures actuellement disponibles. Depuis près d’un an, la version GCam 8.1 de BSG circule et huit modèles de Xiaomi y sont compatibles dès la première minute, confirmés par sa communauté.

Vérifiez si votre Xiaomi est compatible avec la GCam 8.1 de BSG

Il est vrai que la GCam est actuellement à sa version 8.9, même en parlant du développement effectué par BSG. Mais nous pouvons remonter à la version d’il y a un an, la version 8.1, pour trouver la plus populaire à ce jour. Non seulement pour sa stabilité, mais aussi pour le nombre réduit de problèmes que nous pouvons avoir lors de son exécution.

De plus, au fil du temps, d’autres modèles de Xiaomi ont été ajoutés aux « modèles testés ». Des modèles que la communauté d’utilisateurs a signalés comme testés, des modèles que nous savons déjà fonctionner parfaitement avec cette version de la GCam de BSG. Parmi ces modèles déjà vérifiés par la communauté, nous avons jusqu’à huit de Xiaomi, parmi les modèles Xiaomi, Redmi et POCO. Il y en a probablement beaucoup plus, bien sûr, mais ceux-ci ont déjà un retour direct de leurs utilisateurs.

Les modèles qui fonctionnent correctement avec la GCam 8.1 sont les suivants :

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Redmi 10C

Redmi Note 11

POCO M3 Pro 5G

Pour installer cette GCam, étant donné que son développement se poursuit en parallèle avec les applications qui apparaissent sur Google Play, nous devrons télécharger le fichier APK sur notre téléphone portable, accepter les autorisations et l’installer. Bien que nous ne recommandions généralement pas de télécharger des fichiers APK, les GCam sont fiables et sont préalablement vérifiées par leurs créateurs.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :