Les détails de l’écran du Xiaomi 14 Pro ont fuité : ce sera la meilleure vue jusqu’à présent sur un Xiaomi

Un panneau d’une qualité inédite dans le géant de Haidian, qui mise désormais résolument sur l’élévation maximale du niveau de ses téléphones phares.

L’écran attractif du Xiaomi 13 Pro, qui accueillera bientôt son successeur.

Il semble que Xiaomi ait été largement dépassé par le succès retentissant de ses Xiaomi 13 et 13 Pro, qui se sont vendus même au-dessus des attentes du fabricant dirigé par Lei Jun. Peut-être pour éviter d’augmenter la production de téléphones déjà amortis, la société chinoise a décidé de devancer la nouvelle génération Xiaomi 14, dont on parle depuis des semaines, et qui devrait arriver très prochainement sur le marché chinois au moins.

Il y a quelque temps déjà, nous avons vu quelques détails et une possible date de lancement pour le mois de novembre 2023, et peu à peu, nous en apprendrons plus sur les caractéristiques de ces téléphones destinés à propulser Xiaomi au sommet de l’échelle des téléphones mobiles à l’échelle mondiale.

Aujourd’hui, nous vous donnons plusieurs informations sur un écran inédit chez Xiaomi, d’un niveau extrêmement élevé, qui sera supposément monté sur le Xiaomi 14 Pro d’après les informations publiées par Notebookcheck ces dernières heures.

Le meilleur écran jamais vu sur un téléphone Xiaomi

L’idée qui sous-tend toutes ces fuites concerne une minimisation maximale des bordures sur le prochain haut de gamme de Xiaomi, qui présenterait un écran capable de se loger avec seulement 1 millimètre d’espace de chaque côté du téléphone.

Ainsi, si les prévisions se réalisent, il semble que l’utilisation de l’avant du Xiaomi 14 Pro sera la meilleure de toute l’industrie avec toute probabilité, bénéficiant d’une surface d’affichage plus grande que jamais par rapport à la taille totale du terminal.

De plus, il est question d’un niveau de luminosité maximale record, avec 3 000 nits en pic, bien évidemment cela ne sera pas utilisé de manière continue car cela viderait la batterie, mais cela est bon dans les situations où nous avons besoin d’utiliser le téléphone en plein soleil pour l’utiliser à un moment donné comme si nous étions à l’intérieur.

Xiaomi 14 Pro Display Parameters are like a lot of Big Numbers thrown at once 6.7′ 120HZ Micro Quad Curved 2K C8 Display

1-120hz LTPO

Gorilla Glass Victus 2

1mm Ultra Narrow Bezels

3000 nits Peak brightness

2k+ hz PWM Dimming

HDR 10+, Full Link Dolby Vision

Pro Colour Tuning — Kartikey Singh (@That_Kartikey) Septembre 30, 2023

On nous dit également que le panneau ne sera plus fabriqué par Samsung mais sera un modèle C8 du fabricant TCL CSOT, avec une diagonale de 6,7 pouces et une résolution QHD+ 1 440p. Il disposera de la technologie LTPO de 1 à 120 Hz, avec une atténuation PWM de 2 000 Hz et une compatibilité totale avec le HDR10+, Dolby Vision et Color Pro Tuning.

Une spécification sans aucun doute très importante qui rehaussera encore le niveau des meilleurs téléphones Xiaomi, avec le lancement du Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 et des appareils photo conçus par Leica qui raviront les photographes les plus expérimentés.

Le nouveau Xiaomi s’annonce bien ! Il ne nous reste plus qu’à attendre pour confirmer sa date de présentation ainsi que son lancement international prévu pour les premières semaines de 2024.



