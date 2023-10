Meilleures tablettes pour étudiants : 7 modèles pas cher et complets à acheter (2023)

Dans ce guide, nous expliquons ce à quoi vous devez faire attention lorsque vous achetez une tablette pour étudier, quels sont les modèles disponibles et enfin, quelle est la meilleure tablette de toutes.

La tablette est un dispositif technologique très intéressant pour les étudiants, car elle permet de lire des livres, prendre des notes, regarder des vidéos, rechercher des informations et, en général, tout ce qui concerne les études, avec le confort que procure sa taille réduite et sa légèreté par rapport à un ordinateur portable. C’est pourquoi nous avons préparé un guide pour vous expliquer ce à quoi vous devez faire attention avant d’acheter une tablette pour étudier, quels sont les meilleures tablettes pas cher pour les étudiants parmi lesquelles choisir et enfin, quelle est la meilleure tablette de toutes.

Parmi les meilleures tablettes Android, certaines ont été sélectionnées pour ce guide d’achat. Cependant, nous prendrons également en compte d’autres caractéristiques, telles que un prix abordable. Nous vous annonçons d’avance que vous pourrez trouver des modèles des marques les plus populaires, comme Samsung et Apple. Sans plus tarder, voyons quels sont les principaux aspects à analyser avant de choisir une tablette pour étudier.

Ce à quoi vous devez faire attention avant de choisir une tablette pour un étudiant

Il y a plusieurs aspects auxquels vous devez faire attention avant de choisir une tablette pour un étudiant. Tout d’abord, il est essentiel de chercher une tablette avec un grand écran et une bonne résolution afin de pouvoir voir en détail les textes et les images à l’écran. Ainsi, vous pourrez lire des livres, regarder des vidéos éducatives sur YouTube ou participer à des réunions avec vos camarades de classe sans avoir à forcer votre vue.

Évidemment, elle doit également disposer d’un processeur suffisamment puissant pour exécuter les tâches sans à-coups ni ralentissements, qui peuvent être très gênants s’ils surviennent en plein cours. De plus, il est nécessaire qu’elle soit accompagnée d’une mémoire RAM suffisamment grande pour mieux gérer les nombreuses tâches et d’un espace de stockage interne étendu pour pouvoir enregistrer des documents et installer toutes les applications nécessaires.

D’autre part, vous devez également prendre en compte que la tablette doit disposer des meilleures caractéristiques de connectivité, à savoir le Wi-Fi et le Bluetooth indispensables. Le premier pour permettre la connexion à Internet, sans laquelle nous ne pouvons plus vivre, et le deuxième car il permet la connexion à des périphériques tels que la souris ou le clavier sans fil, qui aident grandement à écrire et à effectuer d’autres tâches rapidement.

La batterie est également extrêmement importante lors du choix d’une tablette pour étudier, car nous n’avons pas toujours une prise à côté en classe ou lorsque nous sommes en déplacement. Enfin, mais aussi essentiel pour de nombreux utilisateurs, il est intéressant d’analyser le prix de chaque tablette, car nous n’avons pas tous le même budget.

Les 7 meilleures tablettes pas cher et complètes pour les étudiants

Les aspects mentionnés dans le paragraphe précédent ont également été pris en compte lors de la sélection des meilleures tablettes pour les étudiants. Ainsi, vous trouverez des modèles avec de grands écrans, de bons processeurs, une grande autonomie et surtout, à différents prix, afin que vous puissiez choisir celle qui convient le mieux à vos besoins.

Voici donc les principales caractéristiques des meilleures tablettes pour étudiants que vous pouvez acheter en 2023.

Lenovo Tab P11

Une des tablettes pour étudiants avec l’écran le plus grand est ce Lenovo Tab P11, avec un prix de vente recommandé d’environ 300 euros. Il dispose d’un écran IPS de 11 pouces avec une résolution 2K (2000×1200 pixels), une taille plus que suffisante pour visualiser le contenu du cours, comme les vidéos, les textes et les réunions en ligne. Malgré cet écran de grande taille, la tablette Lenovo n’est pas très lourde (490 grammes), vous pourrez donc facilement la transporter pour l’emmener au lycée ou à l’université.

Elle est équipée du processeur Qualcomm Snapdragon 662, avec 4 Go de RAM, un bon ensemble pour offrir des performances plus que suffisantes et rapides pour les tâches les plus courantes. De plus, elle dispose de 128 Go de stockage interne, mais vous pouvez l’étendre jusqu’à 1 To avec une carte microSD. Son système d’exploitation est Android 10, avec une mise à jour disponible vers Android 11.

Le Lenovo est une tablette complète avec un processeur Qualcomm et un écran de bonne résolution.

Cette Lenovo Tab P11 ne manque pas de connectivité Wi-Fi ni Bluetooth 5.1. De plus, elle est équipée de quatre haut-parleurs pour une qualité audio optimale lors de la lecture de vidéos et de musique. Elle dispose également d’une caméra arrière de 13 MP et d’une caméra frontale de 8 MP pour passer des appels vidéo et prendre des photos.

En ce qui concerne l’autonomie, elle est équipée d’une batterie de 7 700 mAh qui peut durer jusqu’à 15 heures de lecture continue, c’est-à-dire qu’elle peut tenir toute la journée d’utilisation hors de chez vous sans avoir besoin de la recharger. Vous pouvez acheter le Lenovo Tab P11 sur Amazon et chez MediaMarkt.

Lenovo Tab P11

HUAWEI MatePad 10.4 New Edition

Nous nous tournons vers le catalogue de Huawei pour vous présenter la tablette MatePad 10.4 New Edition, un modèle qui a beaucoup à offrir si vous souhaitez l’utiliser pour étudier. Tout d’abord, elle a un design très élégant et léger, avec un poids de 450 grammes afin qu’elle ne soit pas gênante lorsque vous la transportez dans votre sac à dos. Sa façade est presque entièrement occupée par un écran IPS de 10,4 pouces avec une résolution Full HD. Sans aucun doute, ce sont des caractéristiques qui assurent une très bonne visualisation du contenu.

Le processeur de la tablette est le Kirin 820, fabriqué par Huawei lui-même, avec 4 Go de RAM pour offrir une très bonne performance au quotidien pour prendre des notes, étudier, dessiner ou assister à des cours en ligne. Comme nous pouvons le voir sur l’image ci-dessus, le Huawei MatePad 10.4 New Edition est compatible avec un stylet qui permet d’écrire et de dessiner avec une plus grande précision. En ce qui concerne le stockage interne, il dispose de 128 Go, mais il peut être étendu jusqu’à 512 Go avec une carte microSD.

Il y a deux appareils photo sur cette tablette Huawei, un à l’avant et un à l’arrière, tous deux de 8 MP. De plus, elle est compatible avec le stylet S-Pen de Samsung, ce qui vous permet d’écrire et de dessiner en toute facilité. Enfin, le MatePad 10.4 New Edition est équipé d’une batterie de 7 250 mAh qui peut durer jusqu’à 12,5 heures de lecture continue, avec une prise en charge de la charge rapide de 22,5 W.

Cette tablette Huawei offre de bonnes performances, ainsi qu’un bon prix. Elle est disponible à l’achat sur Amazon, MediaMarkt et dans la boutique Huawei, entre autres boutiques en ligne.

HUAWEI MatePad 10.4 New Edition

SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite

Samsung propose une autre bonne option dans son catalogue en ce qui concerne les tablettes pour les étudiants. Il s’agit de la Galaxy Tab S6 Lite, dont le prix avoisine les 400 euros, mais qui baisse souvent de prix dans des stores comme Amazon. Un de ses points forts, comme nous l’avons mentionné dans notre propre analyse de la Tab S6 Lite, est son design, avec le métal comme protagoniste principal, une épaisseur de seulement 7 millimètres et un poids de 467 grammes.

Cette tablette Samsung est équipée d’un écran TFT de 10,4 pouces avec une résolution Full HD qui offre une très bonne qualité d’image. De plus, son processeur est l’Exynos 7 Octa 9611, un processeur maison qui offre de bonnes performances. Elle dispose également de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 1 To avec une carte microSD. De plus, elle est livrée avec le système d’exploitation Android 10, avec une mise à jour disponible vers Android 11.

Le modèle de Samsung est également intéressant car il dispose d’une caméra arrière de 8 MP et d’une caméra frontale de 5 MP. De plus, elle est compatible avec le stylet S-Pen de Samsung, ce qui vous permet d’écrire et de dessiner avec une grande facilité. Enfin, la Galaxy Tab S6 Lite est équipée d’une batterie de 7 040 mAh, suffisante pour tenir une journée d’utilisation sans avoir besoin de la recharger.

SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite

realme Pad

La realme Pad est également l’une des meilleures tablettes pas cher pour les étudiants, offrant une excellente combinaison entre qualité et prix. Fabriquée en aluminium, avec une épaisseur de seulement 6,9 millimètres et un poids de seulement 440 grammes, elle est donc très pratique à transporter. En ce qui concerne la façade, elle est dotée d’un écran de 10,04 pouces avec une résolution WUXGA+ de bonne qualité.

Le processeur qui fait fonctionner cette tablette est le MediaTek Helio G80, avec une puissance suffisante pour effectuer des tâches telles que la navigation sur Internet, l’utilisation du traitement de texte ou la visualisation de vidéos. Lors de son achat, vous pouvez choisir entre 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. En ce qui concerne la connectivité, vous pouvez choisir entre la version WiFi ou WiFi+LTE.

L’achat de cette realme Pad vaut également la peine en raison de la bonne qualité de son son avec quatre haut-parleurs Dolby Atmos, ainsi que de sa caméra arrière et frontale. Si ce qui vous préoccupe est l’autonomie, sa batterie de 7 100 mAh peut offrir jusqu’à 12 heures de lecture vidéo. La realme Pad est disponible à l’achat sur Amazon, sur PcComponentes et chez MediaMarkt, entre autres options.

realme Pad

Apple iPad Air 2022

Si vous avez des besoins élevés, vous pouvez miser gros et opter pour l’iPad Air 2022 d’Apple, une tablette aux spécifications haut de gamme dans tous les domaines. Tout d’abord, elle dispose d’un écran Liquid Retina de 10,9 pouces qui est tout simplement excellent. Si vous prévoyez d’utiliser la tablette pour des tâches nécessitant un grand écran de haute qualité, cet iPad Air est le meilleur choix.

La puissance est assurée par la puce M1 d’Apple, et nous pouvons déjà vous dire qu’elle peut exécuter tout ce que vous lui demandez avec une grande fluidité. Elle dispose de 64 Go de stockage interne et fonctionne sous iPadOS 15. Ce que nous aimons dans cette tablette d’Apple, c’est sa compatibilité avec les réseaux 5G et son système photographique, avec un capteur ultra grand-angle de 12 MP à l’avant avec fonction de mise au point centrale.

Elle est compatible avec l’Apple Pencil, vous pouvez donc prendre des notes, annoter vos cours, dessiner et bien plus encore. De plus, elle est équipée d’une batterie de 28,6 Wh qui peut durer jusqu’à 9 heures de navigation sur Internet. Amazon et MediaMarkt ne sont que quelques-uns des stores où vous pouvez l’acheter.

Apple iPad Air 2022

Redmi Pad

Une autre bonne tablette pas cher pour les étudiants est le Redmi Pad, arrivée sur le marché en 2022. Ce qui nous attire tout d’abord, c’est le design, simple et élégant, ainsi que léger et compact. Parmi ses meilleures caractéristiques, on trouve l’écran LCD de 10,61 pouces, une résolution 2K (2 000 x 1 200 pixels) et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui promet des images de bonne qualité.

Sous le capot, elle est alimentée par le processeur MediaTek Helio G99, qui peut être accompagné de 3 ou 4 Go de RAM et de 64 ou 128 Go de stockage interne. En général, ce Redmi Pad est capable d’offrir de bonnes performances. Bien sûr, il dispose d’une caméra arrière et d’une caméra frontale, toutes deux de 8 MP. Un autre point fort est qu’il est livré avec une version MIUI pour tablettes basée sur Android 12.

Cette tablette de Xiaomi dispose également de quatre haut-parleurs Dolby Atmos, du Bluetooth 5.3 et d’une grande batterie de 8 000 mAh qui durera toute la journée avec une utilisation légère. Elle est compatible avec la charge rapide de 18 W, mais le chargeur fourni dans la boîte est de 18 W. Le Redmi Pad est disponible à l’achat sur la boutique officielle de Xiaomi.

Redmi Pad

Amazon Fire HD 10

Enfin, vous pouvez également opter pour l’alternative d’Amazon, la Fire HD 10, également l’une des moins chères de ce guide d’achat. Pour moins de 200 euros, vous pouvez obtenir une tablette avec un écran IPS de 10,1 pouces avec une résolution Full HD, c’est-à-dire une taille suffisante pour voir le contenu en détail.

Sous son capot se trouve un processeur octa-core avec 3 Go de RAM, une bonne combinaison pour effectuer les tâches de base liées à l’école, au lycée ou à l’université. Il convient de mentionner que la tablette d’Amazon ne dispose pas d’Android, mais plutôt de la boutique Amazon pour télécharger des applications. Elle dispose de 64 Go de stockage interne, mais peut être étendue jusqu’à 1 To avec une carte microSD.

Dans sa fiche technique, on trouve un appareil photo arrière de 5 MP et un appareil photo frontal de 2 MP. De plus, elle dispose d’une prise jack 3,5 mm pour les écouteurs, de 2 microphones intégrés et d’un port USB-C pour la charge. En ce qui concerne la batterie, elle peut offrir une autonomie allant jusqu’à 12 heures de lecture, de navigation sur le Web ou de visionnage de vidéos.

Amazon Fire HD 10

Alors, quelle est la meilleure tablette pour les étudiants ?

La meilleure tablette pour les étudiants que vous pouvez acheter en ce moment est l’iPad Air 2022 d’Apple. Comme nous l’avons vu, c’est celle qui offre les meilleures performances en termes d’écran, de processeur et d’appareils photo. Bien que son autonomie ne soit pas aussi longue que celle de certains concurrents, elle est suffisante pour tenir une journée scolaire. Cependant, nous avons également vu que son prix dépasse les 650 euros, un prix qui n’est pas abordable pour toutes les bourses.

Le budget disponible est toujours important lors du choix d’une tablette. Par conséquent, vous devez tenir compte de la somme que vous pouvez dépenser avant de vous décider pour un modèle ou un autre. Si votre budget se situe entre 300 et 350 euros, vous devez prêter une attention particulière à la Lenovo Tab P11 et à la Redmi Pad, car ce sont les plus complètes dans cette gamme de prix.

Enfin, si vous souhaitez dépenser environ 200 euros, dans ce cas, la meilleure alternative est la realme Pad, avec des performances vraiment bonnes pour un prix aussi bas.

