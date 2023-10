Ces écouteurs de Sony ont une qualité sonore exceptionnelle et une réduction très intéressante

Les écouteurs en question sont les Sony WF-1000XM5 et bénéficient maintenant d’une réduction de près de 50 euros sur Amazon.

Les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM5 bénéficient d’une réduction de près de 50 euros sur Amazon

Que ce soit pour les écouteurs ou d’autres appareils, Sony est l’une des marques les plus reconnues et offre une grande qualité. Dans cet article, nous parlons d’un de ces produits, plus précisément d’écouteurs sans fil de la société japonaise, qui bénéficient actuellement d’une réduction très intéressante sur Amazon, bien que cette offre soit également disponible chez MediaMarkt. Pour être précis, nous parlons des Sony WF-1000XM5.

Ces Sony WF-1000XM5 sont des écouteurs sans fil avec une qualité sonore exceptionnelle et une suppression du bruit, qui sont généralement proposés au prix recommandé de 319,99 euros, que l’on peut voir sur Amazon ainsi que sur son site officiel, bien qu’il serve à rediriger l’acheteur vers l’un des stores où ces écouteurs sont disponibles. Quoi qu’il en soit, sur Amazon, nous pouvons voir qu’ils bénéficient d’une réduction de 15%, ce qui réduit leur prix de près de 50 euros.

Par conséquent, si nous tenons compte du prix habituel de ces écouteurs sans fil, qui est de 319,99 euros, et de la réduction de 15% et de près de 48,99 euros, nous pouvons dire que ces Sony WF-1000XM5 coûtent maintenant 271 euros sur Amazon grâce à l’offre mentionnée. De plus, rappelons que ce produit, évalué à 4,2 étoiles, bénéficie de la livraison gratuite et rapide, à condition d’être client d’Amazon Prime.

Les Sony WF-1000XM5 sont des écouteurs sans fil au design compact et très léger, pesant 4,6 grammes, ce qui permet de les porter confortablement pendant des heures sans aucun problème. De plus, ce qui contribue à leur confort pendant des heures, ce sont leurs embouts en silicone, qui utilisent un matériau capable de se souvenir de la forme de notre oreille, et nous trouverons également 3 paires de rechange. Ils disposent également de haut-parleurs de 8,4 millimètres qui offrent des basses profondes, d’un nouveau système de suppression active du bruit, et nous ne pouvons pas oublier qu’ils prennent en charge l’audio haute résolution grâce à leur compatibilité avec le codec LDAC.

Ces écouteurs sont également équipés de 3 microphones pour les appels, d’une commande gestuelle, d’une détection de position et d’une certification IPX4. En ce qui concerne leur autonomie, ces Sony WF-1000XM5 peuvent nous offrir jusqu’à 8 heures de lecture avec ANC activé et jusqu’à 12 heures sans activation. Au total, ils peuvent nous offrir jusqu’à 24 heures de plaisir avec l’étui de charge. De plus, en ce qui concerne leur connectivité, elle se fait via Bluetooth 5.3 et est compatible avec les ordinateurs, les smartphones et les tablettes, indépendamment de leur système d’exploitation.

Ce lien envoi sur Amazon Espagne qui propose un prix moins cher sur ce produit. Il suffit d’utiliser votre compte français normalement pour commander et profiter du bon plan !

Cela dit, il est important de rappeler que ces écouteurs sans fil Sony WF-1000XM5 coûtent maintenant 271 euros sur Amazon grâce à l’offre que nous avons présentée dans cet article.

