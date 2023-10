La PlayStation Portal est un succès au Japon et est épuisée dans tous les stores du pays

Le nouveau dispositif de Sony a été lancé au Japon le 29 septembre et le même jour, il s’est épuisé dans tous les stores.

PlayStation Portal est déjà un succès retentissant au Japon

Avec l’annonce de Project Q, les critiques envers ce produit de Sony sont arrivées, un produit qui servirait à jouer à distance à nos jeux PS5, donc pour utiliser ce nouveau dispositif, nous devrions avoir une PlayStation 5 et une bonne connexion WiFi. Avec tout cela et d’autres raisons, la communauté de joueurs n’a pas hésité à exprimer son mécontentement envers cette nouvelle console portable de la société japonaise, aussi bien lors de sa présentation, avec la révélation de son nom officiel, PlayStation Portal, que jusqu’à aujourd’hui.

Cependant, bien que cela n’ait pas encore été lancé en France et dans d’autres territoires, PlayStation Portal est déjà un succès au Japon, où il a été lancé le 29 septembre dernier. En réalité, le nouveau dispositif de Sony pour jouer à distance à la PS5 a réussi à dépasser les prévisions de vente et même à s’épuiser dans les stores où il était disponible dans le pays du Soleil levant.

PlayStation Portal est déjà disponible au Japon et rencontre un succès retentissant

PlayStation PORTAL est déjà

ÉPUISÉ dans tous les points de vente japonais Tout le monde critique cela sans raison. J’attends des ventes impressionnantes dans le monde entier et il y a certainement un marché pour cela – JOUR UN pour moi ! Épuisé : Magasin Sony

Épuisé : Amazon

Épuisé : Rakuten Books

Épuisé :… pic.twitter.com/6KdXifwX8R — Pure PlayStation (ピュア プレイステーション) (@Pure_PS) 29 septembre 2023

Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessus, partagé par Pure PlayStation sur X (anciennement Twitter), PlayStation Portal a connu un succès lors de son lancement au Japon, épuisant les stocks du dispositif dans les stores où il est vendu, et cela dès le premier jour de sa sortie. À ce stade, nous ne savons pas quand le stock sera rétabli pour la nouvelle console portable de Sony pour la PS5, mais cela nous indique qu’il vaut mieux la réserver si nous voulons l’acheter, afin de ne pas avoir à attendre trop longtemps.

En Europe, ce qui inclut la France, bien sûr, la PlayStation Portal sera disponible le 15 novembre prochain, il reste donc encore un peu de temps pour pouvoir se rendre compte par nous-mêmes des performances de vente de cet accessoire pour la PS5. Concernant cet appareil portable, nous pouvons passer en revue certains de ses aspects les plus importants, même si nous en avons déjà parlé auparavant. Par exemple, il présentera les fonctionnalités déjà offertes par la manette PlayStation 5, le DualSense, où nous pouvons trouver sa rétroaction haptique et ses gâchettes adaptatives ; en plus d’un écran LCD de 8 pouces capable de fonctionner en 1080p et 60 fps.

En plus de tout cela, il convient de mentionner que cette PlayStation Portal nous permettra de jouer à nos jeux installés sur PS5, sans prendre en compte les titres de PS VR2, à condition que nous disposions d’une bonne connexion WiFi. De plus, il est à noter que, du moins pour l’instant, ce nouveau dispositif ne nous permettra pas non plus de jouer à des jeux vidéo en streaming, un service offert par PS Plus Premium.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :