Un ancien cadre de Google collabore avec Apple pour améliorer son propre moteur de recherche grâce à l’IA

Pegasus est le moteur de recherche que Apple est en train de développer.

Le nouveau moteur de recherche d’Apple représente un danger pour Google

Apple travaille depuis des années pour créer son propre moteur de recherche web. Son nom de code est « Pegasus » et il peut devenir la plus grande menace pour Google. Le développement est dirigé par John Giannandrea, un ancien cadre de Google, qui utilise les énormes ressources de la société à la pomme, ainsi que ses connaissances en IA, pour créer le moteur de recherche définitif qui détrônera celui de Mountain View.

Pegasus pourrait être le plus grand problème de Google

Actuellement, les nouveaux iPhone 15 ainsi que les autres appareils Apple utilisent Google comme moteur de recherche par défaut. Google paie 8 milliards de dollars pour cela, mais compense avec le vaste marché des utilisateurs d’Apple ; cependant, cela pourrait changer avec Pegasus. Si le moteur de recherche est développé, il est fort probable qu’il sera intégré en tant que moteur de recherche par défaut, ce qui laisserait Google hors de l’équation et entraînerait des pertes colossales pour lui, mettant ainsi en péril son trône en tant que roi des moteurs de recherche. Auparavant, Apple avait refusé d’acheter Bing à Microsoft.

Selon les informations de Bloomberg, John Giannandrea développe un nouveau moteur de recherche intégrant l’intelligence artificielle. L’ancien cadre de Google supervise le développement de l’IA et sa formation chez Apple, et en collaboration avec son équipe, il travaille sur Pegasus, qui bénéficierait de tout son travail et de celui de ses employés.

Actuellement, l’intelligence artificielle est déjà intégrée à certaines fonctionnalités d’Apple à une plus petite échelle. Le moteur de recherche Spotlight l’utilise pour aider les utilisateurs à résoudre leurs problèmes, tout comme Siri. Ce qui serait révolutionnaire, c’est que Pegasus l’intègre au même niveau que Google, qui dispose déjà de son propre chatbot, Google Bard, qui est une excellente alternative pour ceux qui souhaitent utiliser ChatGPT-4 gratuitement, sans avoir à payer d’abonnement mensuel.

