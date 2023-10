As-tu une BMW? Il vaut mieux ne pas charger ton iPhone 15 sur son chargeur sans fil.

Il semble que les problèmes avec les iPhone 15 ne se terminent pas. Apple a admis samedi dernier la surchauffe de certaines unités d’iPhone 15 Pro et d’iPhone 15 Pro Max, qui sera résolu par une prochaine mise à jour du système d’exploitation. Mais maintenant, s’ajoutent des problèmes d’incompatibilité des iPhone 15 avec le chargeur sans fil de certaines voitures BMW.

Au cours de la semaine dernière, certains utilisateurs de BMW ont signalé que la puce NFC de leur iPhone 15 ne fonctionnait plus après avoir chargé l’appareil avec le chargeur sans fil de leur voiture. Comme cela a été vu dans des forums et des publications sur X (anciennement connue sous le nom de Twitter), les propriétaires d’un iPhone 15 et d’une BMW alertent que lorsqu’ils utilisent le chargeur de leur voiture, l’iPhone 15 entre dans une sorte de mode de récupération de données et après redémarrage, la puce NFC cesse de fonctionner.

If you have a BMW and have purchased an iPhone 15, Do NOT put your phone on the cars surface charger. It will cause the digital card reader to fail and you will HAVE to get another phone because they don’t have capacity to fix it yet.

