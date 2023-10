WhatsApp simplifiera au maximum la réponse aux photos et vidéos.

Les changements que WhatsApp intégrera pour améliorer la manière de répondre aux images, vidéos et GIF sont déjà en développement.

WhatsApp souhaite complètement changer la façon dont les utilisateurs répondent aux images, vidéos et GIF envoyés dans les conversations

WhatsApp souhaite améliorer la façon de répondre aux photos, vidéos et GIF. L’application de messagerie instantanée n’a cessé d’apporter des améliorations depuis son lancement et, grâce à WABetaInfo, tout ce qu’ils ont entre les mains est révélé bien avant son intégration officielle. C’est ce qui s’est passé avec la nouvelle fonctionnalité qui est en cours de développement pour améliorer la façon dont on répond aux photos et vidéos.

Les possibilités d’interaction avec les images, vidéos et GIF envoyés par WhatsApp sont élargies. Les changements dans l’application visent à permettre aux utilisateurs de répondre rapidement à ce type de contenu. Il est possible que cela ait été fait pour essayer d’éliminer les limitations actuelles de WhatsApp en termes d’interaction avec ce type de contenu.

WhatsApp ajoute plus d’options pour les photos, vidéos et GIF

WhatsApp permet de répondre individuellement aux photos, vidéos et GIF envoyés en groupe. C’est probablement la plus grande nouveauté apportée par la mise à jour de WhatsApp. Jusqu’à présent, pour répondre ou commenter une photo de manière exclusive, il fallait d’abord visualiser cette image, puis faire le commentaire. Cela est désormais terminé car il sera bientôt possible de commenter individuellement chaque contenu.

Nouvelle interface design accompagnant le changement sur WhatsApp. Les personnes de Meta ont pensé que la façon la plus facile de commenter une image serait d’ajouter une boîte de dialogue juste en dessous de la zone de la photo. Cela permet de pouvoir écrire directement à l’intérieur de cette boîte ce que l’on souhaite commenter sur cette image lors de la réception d’un contenu multimédia.

La nouveauté a été remarquée dans la version WhatsApp beta 2.23.20.20. Sa date de lancement et d’arrivée dans la version stable de l’application est encore inconnue. Il est possible que cela se produise au cours des prochaines semaines, bien que WhatsApp puisse également choisir de ne pas intégrer cette fonctionnalité. Seul le temps dira si, enfin, l’application de messagerie ajoute une façon plus simple de répondre aux messages.

