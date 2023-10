Redmi Smart Fire TV 4K: Xiaomi veut briser le marché avec sa nouvelle télé pas cher

La Redmi Smart Fire TV 4K mise sur un design sans bordures, avec un écran 4K de 43 pouces et coûte moins de 285 euros au taux de change.

La nouvelle Redmi Smart Fire TV 4K arrive avec le système d’exploitation Fire OS

En mai de l’année dernière, la nouvelle famille Xiaomi TV F2 est arrivée dans notre pays, composée de trois téléviseurs intelligents pas cher qui se distinguaient par leur choix du système d’exploitation Fire OS au lieu d’Android TV. Eh bien, plus d’un an après ce lancement, Xiaomi vient de lancer une nouvelle Smart TV pas cher avec le logiciel d’Amazon dans ses entrailles, mais cette fois-ci sous la marque Redmi.

Il s’agit de la Redmi Smart Fire TV 4K, une télévision intelligente pas cher qui est appelée à devenir l’un des best-sellers de Xiaomi pour le reste de l’année.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la Redmi Smart Fire TV 4K

Xiaomi vient de lancer en Inde la Redmi Smart Fire TV 4K, une Smart TV d’entrée de gamme qui se distingue par son design sans bordures et par son écran de 43 pouces avec la technologie Vivid Picture Engine, avec une résolution 4K de 3840 x 2160 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 hertz.

Sous le capot de cette nouvelle télévision pas cher de Xiaomi, nous trouvons un processeur Quad Core A55 et comme système d’exploitation, nous avons Fire OS, le logiciel d’Amazon basé sur Android pour les téléviseurs, qui inclut l’assistant virtuel Alexa et un centre de contrôle pour tous vos appareils connectés et qui vous donne accès à toutes les plateformes de streaming actuelles comme Prime Video, Netflix ou Disney+, entre autres.

À cet égard, vous devez savoir que cette nouvelle Smart TV de Redmi dispose d’une télécommande très similaire à celle des Fire TV, car elle comporte un accès direct à Alexa en haut et quatre boutons en bas qui vous permettent d’accéder facilement à Prime Video, Netflix, Amazon Music et au tiroir des applications Fire OS.

En ce qui concerne les autres caractéristiques de la Redmi Smart Fire TV 4K, il convient de mentionner que cette nouvelle télévision intelligente dispose du Wi-Fi bi-bande et du Bluetooth 5.0, qui est compatible avec Apple Airplay et Miracast, ce qui vous permet de partager du contenu depuis votre iPhone ou votre Android et qui intègre un système d’haut-parleurs de 24 W compatibles avec les technologies Dolby Audio et DTS: Virtual X.

La Redmi Smart Fire TV 4K est déjà disponible à l’achat en Inde, dans une seule taille de 43 pouces, pour un prix de 24 999 roupies indiennes, soit environ 284 euros au taux de change.

Nous pensons que cette nouvelle télé pas cher de Redmi ne mettra pas trop de temps à arriver en Europe, bien qu’elle soit généralement lancée à un prix plus élevé.

