Grâce à MIUI 14, il est très facile d’optimiser la durée de la batterie de ton Xiaomi : ces simples ajustements t’aideront à avoir plus d’autonomie

Comme nous le faisons toujours chez NetcostSecurity, nous essayons de vous expliquer comment optimiser au maximum la durée de vie de la batterie de vos téléphones grâce aux options offertes par MIUI 14. Dans cet article, nous allons parler d’un réglage directement lié à cela et qui est très facile à configurer.

Dans ce cas, cette configuration se concentre sur la possibilité d’économiser autant d’énergie que possible en utilisant deux ajustements que de nombreux utilisateurs utilisent au quotidien, des éléments liés à l’écran de l’appareil qui sont généralement ceux qui consomment le plus de batterie, peu importe le modèle dont nous parlons.

Comment économiser facilement la batterie de votre téléphone Xiaomi en modifiant ces deux réglages

Comme nous l’avons dit, dans cet article, nous allons nous concentrer sur la possibilité de maximiser l’autonomie de notre téléphone en n’abusant pas de l’utilisation de l’écran. En réalité, ces réglages sont liés à la fonction d’activer l’écran lorsque nous recevons des notifications et au mode Always on display.

Il est préférable de désactiver complètement ces deux options si vous ne voulez pas consommer beaucoup de batterie, et c’est quelque chose que nous pouvons faire depuis la même partie des paramètres de MIUI grâce à l’équipe de développement de cette interface consciente que ce sont des éléments clés pour optimiser l’autonomie du smartphone.

Cela dit, voici les étapes à suivre si vous souhaitez désactiver ces deux options de manière extrêmement simple :

Accédez aux paramètres de votre téléphone Xiaomi et allez dans la section « Batterie »

Maintenant, en haut à droite de l’écran, appuyez sur les paramètres

Comme vous pouvez le voir, dans la première option, vous pouvez définir « Désactiver les données mobiles lorsque l’appareil est verrouillé » et configurer le délai avant que cette action soit exécutée

