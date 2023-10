L’iPhone 15 Pro Max se casse-t-il si facilement? Un nouveau rapport assure que non

Les iPhone 15 Pro ont un bon résultat dans de nouveaux tests de résistance.

Les iPhone 15 Pro sont plus résistants que ce que nous pensions

Un nouveau rapport de Consumer Reports affirme que l’iPhone 15 Pro Max ne se plie pas ou ne se casse pas aussi facilement. Cela contredit les tests réalisés par la chaîne YouTube JerryRigEverything, où l’on pouvait voir comment il cassait facilement son iPhone 15 Pro Max en le pressant à l’arrière.

Consumer Reports a tenté de reproduire les mêmes tests, mais avec une méthode scientifique un peu plus sophistiquée. Et surprise. L’iPhone 15 Pro Max ne s’est pas cassé sous pression. Consumer Reports est l’une des entreprises qui a été la plus critique envers la conception de l’iPhone 6 en 2014, qui a effectivement connu un problème.

L’iPhone 15 Pro Max ne se casse pas aussi facilement

Pour rappel, la conception des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max combine un écran et un verre arrière dépoli avec un cadre en titane autour des côtés. Le titane est fusionné avec un châssis interne en aluminium. Bien que le titane soit un matériau solide, les doutes concernant son efficacité lorsqu’il est associé au verre ont toujours été présents.

Cela étant dit, dans les tests de Consumer Reports, la résistance de l’appareil a été testée en utilisant une machine de compression qui applique 45 kg de pression le long de la longueur de l’appareil. Bien que l’iPhone se soit plié, il s’est redressé lorsque la pression a été relâchée. Cependant, aucune fissure n’a été observée.

@consumerreports Les vidéos virales prétendent que le nouvel appareil phare d’Apple se casse facilement. Ce n’est pas ce que nos laboratoires ont trouvé. En savoir plus via le lien dans notre bio. #bendgate #iphone15promax #techtok #newphone ♬ original sound – Consumer Reports

De plus, Consumer Reports a également effectué un test de résistance aux chutes de l’iPhone 15 Pro Max consistant à le faire tomber sur une base en pierre 100 fois de suite. Nouvelle surprise. L’iPhone a également bien résisté. Cela prouve-t-il que les premiers tests effectués sont faux ? Bien sûr que non. Mais cela démontre qu’on ne peut pas se fier à un seul test.

Enfin, le cadre en titane a également été accusé des problèmes de surchauffe rencontrés par certains utilisateurs, mais Apple a publié un communiqué de presse affirmant que ce n’était pas le cas. Le problème est logiciel et sera résolu dans une prochaine mise à jour du système d’exploitation qui sera bientôt publiée.



