Apple admet les problèmes de surchauffe de l’iPhone 15 Pro et annonce qu’il existe une solution en cours

Apple a confirmé au média CNET que les problèmes de surchauffe de l’iPhone 15 étaient dus à une série de failles dans iOS 17 et qu’ils seraient résolus dans une future mise à jour.

Le nouveau iPhone 15 Pro dans ses quatre couleurs disponibles

Il y a à peine quelques semaines, Apple a mis en vente sa nouvelle génération de terminaux phares, qui est composée de quatre modèles: les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max et ces derniers jours, nous n’avons cessé de recevoir des informations concernant un problème de surchauffe sur les versions Pro.

Eh bien, maintenant la société de Cupertino a admis que les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ont un problème de surchauffe et a affirmé qu’ils savent déjà d’où cela provient et qu’ils ont une solution en cours.

Apple affirme que la surchauffe des iPhone 15 Pro est un problème logiciel qui sera bientôt résolu

Initialement, Kuo, un leaker spécialisé dans Apple, a affirmé que le problème de surchauffe des iPhone 15 Pro et Pro Max était dû à la conception interne des appareils, mais maintenant la propre société américaine vient de confirmer au média CNET que cela est dû à plusieurs facteurs, dont plusieurs failles dans iOS 17.

Apple a expliqué que le cadre en titane et le corps en aluminium des nouveaux iPhone 15 Pro ne contribuent pas au problème, car ils dispersent mieux la chaleur que les précédents iPhone 14 Pro en acier inoxydable et qu’ils ont déjà identifié « certaines conditions qui peuvent amener l’iPhone à chauffer plus que prévu ».

À cet égard, le géant américain a déclaré que cette surchauffe était due à « une erreur dans iOS 17 qui affecte certains utilisateurs et qui sera résolue par une mise à jour logicielle ». À cet égard, la société basée à Cupertino a également expliqué que les iPhone 15 Pro et Pro Max peuvent surchauffer « pendant les premiers jours après la configuration ou la restauration en raison de l’augmentation de l’activité en arrière-plan ».

Cela est dû au fait que les récentes mises à jour de certaines applications tierces sur iOS 17, telles qu’Instagram, Asphalt 9 et Uber, surchargent le CPU de la puce A17 Pro, ce qui fait chauffer le terminal plus que la normale et Apple a déjà confirmé qu’elle travaille avec les développeurs de ces applications pour résoudre ce problème le plus rapidement possible.

Par conséquent, si vous rencontrez ces problèmes de surchauffe sur votre iPhone 15 Pro ou iPhone 15 Pro Max, nous vous recommandons d’activer le mode basse consommation depuis le Centre de contrôle ou dans la section Batterie de l’application Paramètres, car cela éliminera toute tâche en arrière-plan, limitera temporairement la fréquence de rafraîchissement de l’écran à 60 Hz et réduira sa luminosité.

De plus, si vous constatez qu’une application spécifique peut causer cette surchauffe, ce que vous devriez faire est de désactiver la mise à jour en arrière-plan de cette application en accédant à la section « Général » située dans le menu « Réglages » de l’iPhone.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :