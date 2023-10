Meilleur prix bestial pour ce haut de gamme premium avec une charge de 80W, Android 13 et écran 120 Hz

Tiene déjà un moment, mais a récemment mis à jour vers la dernière version d’Android.

Cet OPPO Find X5 est au niveau en termes de performances, d’écran et d’appareil photo par rapport aux autres hauts de gamme de 2023.

Vous voulez savoir ce que c’est d’avoir un haut de gamme avec des matériaux premium entre vos mains ? C’est maintenant possible en achetant cet OPPO Find X5 5G pour seulement 389 euros sur AliExpress Store, avec une livraison gratuite depuis la France. N’oubliez pas que le téléphone OPPO est l’un des meilleurs téléphones haut de gamme, même aujourd’hui, malgré son lancement en février 2022.

Sur Amazon, il est vendu à 438 euros et si les stocks d’AliExpress Store sont épuisés, vous pouvez vous rendre sur AliExpress France où vous trouverez le même prix, et vous ne devrez payer que 5,63 euros de frais d’expédition. Rappelez-vous que ce téléphone a initialement coûté 999 euros, c’était une folie à l’époque, et maintenant il est à vous pour 600 euros de moins.

Obtenez un haut de gamme premium pour 389 euros

Pour être un téléphone haut de gamme, il a besoin d’un matériel à la hauteur, et cet OPPO Find X5 l’a. Et pour être premium, il a besoin de matériaux durables qui procurent une sensation incroyable lorsque vous les avez entre les mains, et ce téléphone OPPO est beau à l’extérieur et puissant à l’intérieur.

L’OPPO Find X5 est doté d’un corps en verre avec une résistance IP54 sur son châssis. Avec une épaisseur de 8,7 mm et un poids de 196 grammes, ce téléphone trouve un bon équilibre. Son écran a une diagonale de 6,55″, est de technologie Amoled et a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, il a une luminosité maximale de 1300 nits, un verre avec courbure 3D et est protégé par le verre Gorilla Glass Victus.

À l’intérieur, il y a l’un des meilleurs matériels de 2022. Nous parlons d’un processeur Snapdragon 888 de Qualcomm, associé à la puce graphique Adreno 660, 8 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage interne UFS 3.1. Tout ce matériel peut atteindre plus de 820 000 points dans le test Antutu.

Un autre aspect à souligner est la photographie. Nous avons un triple appareil photo arrière composé d’un capteur Sony IMX766 principal de 50 MP f/1.8 avec stabilisation optique de l’image, d’un objectif grand angle + macro Sony de 50 MP et d’un objectif téléobjectif Samsung de 13 MP pour un zoom optique 2x de qualité. Il a obtenu 114 points au test DxOMark. Quant à l’appareil photo selfie, il s’agit d’un Sony IMX615 de 32 MP qui prend de superbes photos en mode portrait.

Malgré une batterie de 4800 mAh, son autonomie n’en souffre pas du tout. Il peut être utilisé pendant environ 2 jours sans problème, et si vous souhaitez le charger rapidement, il peut le faire avec une puissance de 80W. De plus, il dispose de la charge sans fil jusqu’à 30W et de la charge inverse.

Enfin, en ce qui concerne la connectivité, nous avons là un smartphone très complet dans la gamme haut de gamme actuelle. Il prend en charge les réseaux 5G, la puce NFC pour les paiements sans contact avec le téléphone, le Bluetooth 5.2 à faible consommation, le WiFi 6 pour une connexion internet plus stable et rapide, le GPS de haute précision et la possibilité d’utiliser deux cartes SIM (avec Nano SIM + eSIM).

