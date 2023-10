Amazon s’immisce et nous dit quand les Fan Edition de Samsung seront présentées

Selon Amazon Inde, la nouvelle famille ‘Fan Edition’ de Samsung sera officiellement annoncée (au moins sur son marché) le mercredi 4 octobre.

Voici le dernier smartphone Samsung Galaxy ‘Fan Edition’, sans renouvellement depuis 2021.

Nous flirtions avec la nouvelle famille ‘Fan Edition’ de Samsung depuis quelques semaines, et il s’agit probablement des appareils les plus importants et intéressants que nous verrons de Samsung jusqu’à l’arrivée des Galaxy S24, car il s’agit des appareils les plus équilibrés du géant sud-coréen en termes de performances, de fonctionnalités et de prix, répondant à « tous les besoins des utilisateurs » dans la communauté du plus grand fabricant mondial.

Maintenant, grâce à GizmoChina, mais en réalité grâce à la division d’Amazon en Inde, qui ne savons pas si elle s’est introduite ou si elle a vraiment voulu publier ce microsite, nous connaissons déjà la date de présentation des nouveaux Galaxy FE de 2023, du moins pour ce marché émergent en Asie.

Et oui, Amazon Inde confirme que dans son pays, les Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE et Galaxy Buds FE seront officiellement annoncés cette semaine, les 4 et 5 octobre prochains plus précisément, contrecarrant impitoyablement le lancement des nouveaux Google Pixel 8.

Le mouvement est curieux, car du côté de Samsung, rien n’est officiel à propos de ces Galaxy FE de 2023, pas même quels appareils la famille inclura ou s’il y aura un smartphone basé sur les S23 à un prix plus abordable, un smartphone que nous avons manqué en 2022, laissant le Galaxy S21 sans successeur.

Nous avons vu des fuites concernant chacun d’entre eux, tant pour le téléphone que pour les tablettes ou les écouteurs, mais il est vrai que Samsung n’a ni confirmé ni démenti aucune information, laissant également en suspens le fait que ces appareils à prix équilibrés arrivent uniquement sur des marchés émergents comme celui de l’Inde.

Ce qui est réel, c’est que le microsite d’Amazon confirme les dates et est toujours actif, sachant par ailleurs que Samsung ne présente généralement pas les Galaxy FE de manière spectaculaire, ce qui laisse une forte probabilité que par de simples communiqués de presse, Samsung confirmera leur lancement de ses nouveaux modèles tueurs de vaisseaux amiral qui rivaliseront avec ses propres vaisseaux amiral.

Maintenant, il reste à voir si le téléphone est effectivement présenté le 4 octobre avec la tablette et les écouteurs dévoilés le lendemain, le 5 octobre, et surtout il faudra confirmer si ces appareils seront disponibles sur les marchés internationaux ou s’ils resteront des versions disponibles sur certains marchés asiatiques ou d’autres régions.

Ils sont bien sûr attendus, mais nous verrons ce qui se passera finalement…!

