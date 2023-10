Tu n’as jamais entendu parler de lui, mais ce téléphone portable est un excellent achat pour seulement 174 euros

Le smartphone chinois a tout ce dont vous avez besoin pour profiter et son prix baisse.

Voici le smartphone Honor.

Grâce à cette offre d’Amazon, vous pouvez vous offrir l’un des téléphones portables HONOR pour moins que ce que vous attendez. Le HONOR X8a est un excellent achat pour seulement 174 euros, je n’ai aucun doute. Vous avez la possibilité de vous procurer sa version mondiale, accompagnée de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le smartphone chinois de milieu de gamme arrive avec une fiche technique complète, vous ne manquerez de rien. Il dispose d’un grand écran, d’un processeur fiable, de 3 caméras arrière et d’une batterie capable de tenir pratiquement toute la journée. Nous vous expliquons ce que vous devez savoir à son sujet.

HONOR X8a

Tout ce que vous gagnez avec le téléphone portable HONOR

MediaTek Helio G88

6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran LCD de 6,7″ Full HD+ et 90 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 4 500 mAh et charge rapide à 22W

Prise jack 3,5 mm, USB-C et NFC

A l’avant de cet HONOR, un bon écran LCD de 6,7 pouces. Non seulement il est grand, mais il a une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il sera fluide dans chaque tâche, vous ne pourrez plus revenir à un écran traditionnel de 60 Hz lorsque vous vous y serez habitué.

Son cerveau est le Helio G88 fabriqué par MediaTek, une puce que nous avons testée plus d’une fois et qui n’a aucun problème à faire fonctionner les applications auxquelles vous êtes accro. Gardez à l’esprit qu’il est accompagné de 6 Go de mémoire RAM tout à fait respectables…

Nous n’oublions pas le volet photographique, cet HONOR arrive avec 3 caméras arrière dont vous pourrez tirer le meilleur parti dans presque toutes les situations. Nous trouvons un capteur principal de 100 mégapixels, un objectif grand angle de 5 mégapixels et un capteur pour le mode macro avec 2 mégapixels.

HONOR X8a

Vous l’avez vu de vos propres yeux, le smartphone HONOR est performant dans tous les domaines et offre une expérience utilisateur plus que décente. Tout n’est pas Xiaomi dans ce monde, des appareils comme cet HONOR X8a sont également un excellent achat pour moins de 200 euros.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :