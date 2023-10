Cette gamme moyenne-premium est un achat impeccable: 12 Go de RAM, un appareil photo de 200 MP et une grande remise.

Qualité haut de gamme à prix moyen pour ce terminal de performance exceptionnelle. Nous l’avons analysé et nous pensons que c’est un achat exceptionnel.

La conception de son modèle de couleur beige est tout simplement exquise, vous ne pourrez pas vous arrêter de regarder son dos // Image : Urban Techno.

Il y a quelques mois, nous avons analysé le realme 11 Pro+ 5G et, même s’il n’a pas provoqué de grande révolution sur le marché, il reste notre recommandation principale si vous voulez profiter d’une expérience haut de gamme à prix moyen. Nous avons affaire à un téléphone avec 12 Go de RAM, 512 Go de stockage, un processeur puissant et un appareil photo impressionnant de 200 MP, sans oublier la charge rapide de 100W.

L’achat du realme 11 Pro+ 5G est déjà rentable avec son prix de vente recommandé de 519 euros. Cependant, il est encore mieux avec les grosses réductions que le téléphone a généralement dans différents stores. Gardez à l’esprit que chez MediaMarkt, vous pouvez généralement l’acheter pour 449 euros dans le modèle de couleur noire, ce qui vous fait économiser 70 euros sur votre achat.

Il est généralement un peu plus cher chez PcComponentes, pour 469 euros. Cependant, il s’agit de la version de couleur beige, pour laquelle il vaut la peine de dépenser 20 euros de plus car elle offre une sensation beaucoup plus haut de gamme avec son dos en cuir vegan. Quelle que soit la version que vous choisissez, vous pouvez être sûr de profiter d’une expérience magistrale au quotidien. En réalité, nous avons attribué au realme 11 Pro+ 5G une note de 90 sur 100, une mention exceptionnelle.

realme 11 Pro+ 5G

realme 11 Pro+ 5G : un téléphone exceptionnel avec une grosse réduction

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles ce realme 11 Pro+ 5G est l’un des téléphones offrant le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. La première d’entre elles est la puissance délivrée par le MediaTek Dimensity 7050 5G, le processeur qui travaille à l’intérieur. L’expérience est toujours satisfaisante, même lorsque vous souhaitez utiliser des applications exigeantes comme les jeux et les éditeurs d’images. En plus du processeur, les 12 Go de RAM sont également essentiels, tout se déplace avec fluidité.

Pendant nos jours avec le realme 11 Pro+ 5G, nous avons également découvert qu’il est doté d’un écran d’excellente qualité. Plus précisément, il s’agit d’un panneau de technologie AMOLED, d’une taille de 6,7 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les images nous plaisent pour leur netteté, leur représentation des couleurs et leur fluidité, entre autres aspects. De plus, c’est ici que se trouve un lecteur d’empreintes digitales qui remplit parfaitement son rôle.

Avec ce smartphone realme, vous pouvez également capturer des photos d’une qualité exceptionnelle. En effet, l’un des atouts majeurs est le capteur photo arrière de 200 mégapixels, qui est à la hauteur des objectifs des téléphones beaucoup plus chers. Cette qualité se retrouve également dans l’appareil photo avant de 32 mégapixels, vous allez adorer les selfies qu’il prend. Au fait, avec ce realme 11 Pro+ 5G, vous pouvez enregistrer des vidéos en 4K, avec stabilisateur optique inclus.

L’autonomie se distingue également parmi ses forces grâce à la batterie de 5 000 mAh. Selon notre expérience, nous pouvons vous assurer qu’elle dépasse la journée d’utilisation dans la plupart des cas. En réalité, il est même possible d’arriver à la fin de la journée avec encore 40% de batterie pour affronter le deuxième jour. Le meilleur, c’est qu’il se recharge à 100% en moins d’une demi-heure grâce à la charge rapide de 100W.

realme 11 Pro+ 5G

Il y a d’autres aspects essentiels dans l’expérience offerte par ce téléphone. Le premier d’entre eux est le design, exquis si vous optez pour le modèle de couleur beige avec son dos en cuir vegan. Nous ne pouvons pas non plus passer sous silence le fait qu’il s’agit d’un des téléphones realme avec la 5G, qu’il possède des haut-parleurs stéréo doubles, du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2.

En conclusion, le realme 11 Pro+ 5G est un téléphone d’une qualité extrêmement élevée, un achat impeccable sur le marché actuel. De plus, nous rappelons qu’il bénéficie de grosses réductions chez MediaMarkt et chez PcComponentes, vous pouvez donc même l’acheter moins cher.

