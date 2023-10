Les meilleures choses pour lesquelles vous pouvez configurer le bouton d’action de votre iPhone 15 Pro

L’action button de l’iPhone 15 Pro a une infinité de possibilités grâce à l’application de raccourcis.

Tout ce que vous pouvez faire avec le bouton d’action

Le bouton d’action de l’iPhone 15 Pro fait sensation en tant que l’une des meilleures nouveautés de ces dernières années. Bien qu’il y ait quelques options configurables par défaut, il existe un monde de possibilités grâce à l’application de raccourcis ou aux options proposées par l’application de réglages de l’iPhone elle-même.

Les actions configurables par défaut sur le bouton d’action

Pour configurer le bouton d’action sur l’iPhone 15 Pro, les étapes à suivre sont vraiment simples. Il suffit de suivre les étapes suivantes : Ouvrir l’application Réglages > Accéder à la nouvelle section du bouton d’action. Une fois dans les réglages, vous pourrez choisir parmi les options suivantes :

Mettre l’iPhone en mode silencieux. Activer un mode de concentration. Ouvrir l’appareil photo. Allumer la lampe de poche. Enregistrer un mémo vocal. Utiliser la loupe. Activer des fonctions d’accessibilité. Exécuter des raccourcis. Aucune action.

Comme vous pouvez le voir, nous avons de nombreuses possibilités, mais il en existe beaucoup d’autres qui ne sont pas mentionnées ci-dessus. Comme nous vous l’avons dit, avec l’application de raccourcis, vous pouvez littéralement faire ce que vous voulez.

Multibutton, la possibilité d’exécuter deux raccourcis avec le bouton d’action

Commençons par l’une des options les plus intéressantes : la possibilité d’exécuter deux raccourcis avec le bouton d’action. Ce raccourci pour le nouveau bouton d’action est très ingénieux car il vous permet d’exécuter deux raccourcis en mesurant le temps qu’il vous faut pour appuyer sur le bouton à nouveau.

Je m’explique. Par défaut, il en exécutera un, mais si vous appuyez à nouveau en moins de 10 secondes, il en exécutera un autre. Il vous suffit simplement de modifier le raccourci dans le menu de configuration qui apparaîtra lors de la première exécution et d’ajouter le nom exact des raccourcis que vous souhaitez dans les champs correspondants.

Vous pouvez télécharger le raccourci Multibutton ici.

Possibilité d’ouvrir un dossier de raccourcis

Pourquoi se limiter à une seule action lorsque vous pouvez en avoir plus d’une. Il vous suffit simplement de créer un dossier dans l’application de raccourcis ou de placer les sept raccourcis que vous utilisez le plus en haut de l’écran principal, car ce sont ceux qui apparaîtront lors de l’exécution avec le bouton d’action.

Mon bouton d’action : ????‍♀️ Changer de mode de concentration.

✖️ Ouvrir Calzy (calculatrice)

???? Supprimer les photos en fin de journée

???? Ouvrir le trousseau iCloud

???? Envoyer la dernière photo par AirDrop

???? Envoyer des messages sur WhatsApp

???? Prendre une capture d’écran pic.twitter.com/5la1pP7sP5 — Fran Besora  (@ifrnb) 27 septembre 2023

Une fois l’une des actions précédentes effectuée, vous devrez aller dans Réglages, Bouton d’action, et choisir l’option Raccourci. Ensuite, dans les options, choisissez celle d’Afficher le dossier de raccourcis et choisissez le dossier.

Faire une capture d’écran et la partager

Poursuivant avec l’option des raccourcis, une autre bonne option est de pouvoir prendre une capture d’écran et l’envoyer via le menu de partage. Toutes les captures d’écran que nous faisons ne sont pas nécessaires d’être enregistrées dans notre application Photos, donc avec ce raccourci vous pourrez en prendre une et ensuite vous verrez la fenêtre de partage pour l’envoyer où vous voulez.

Le processus est très simple. Pour créer le raccourci, vous devrez suivre les étapes suivantes :

Ouvrez l’application Raccourcis sur votre iPhone et créez-en un nouveau. Dans la barre de recherche des actions, recherchez Capture d’écran. Recherchez . Lorsque vous entrez dans les réglages, attribuez-le au bouton d’action.

D’autres options utiles pour le bouton d’action

Les options du bouton d’action avec l’application de raccourcis sont infinies comme vous pouvez le voir. Ce qui est bien lorsque vous choisissez cette action par rapport à d’autres, c’est qu’il y a beaucoup de suggestions fournies dans les réglages pour pouvoir assigner à l’Action Button. Comme les suivantes :

Ouvrir une application spécifique. Appeler vos contacts favoris. Mettre en place une minuterie. Lire de la musique. Reconnaître une chanson avec Shazam.

Maintenant, le plus difficile est de choisir quoi attribuer à notre bouton d’action. Une fonction bien plus utile qu’il n’y paraissait au départ grâce, en partie, à l’application de raccourcis de notre iPhone, une application avec un grand potentiel pour améliorer notre expérience avec l’appareil.



