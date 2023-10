Alexa, écran HD et 40 euros de réduction : l’un des haut-parleurs que je recommande le plus tombe en picada

Alexa arrive chez vous pour le révolutionner complètement. Si vous voulez créer une maison intelligente, c’est peut-être le meilleur chemin à prendre.

Voici le dernier Echo Show 5 d’Amazon.

L’un des haut-parleurs intelligents les plus originaux présentés par Amazon est en promotion, mais seulement pour une durée limitée. Révolutionnez votre maison avec un petit appareil où vit Alexa, l’un des meilleurs assistants virtuels qui existent. L’Echo Show 5 est à votre portée avec une réduction de 40 euros.

Cela ne peut être autrement, si vous êtes membre d’Amazon Prime, vous n’aurez absolument rien à payer pour la livraison. L’univers vous a rendu les choses faciles, construire une maison intelligente qui travaille pour vous est plus simple (et moins cher) que vous ne le pensez. Cet Echo Show 5 est un excellent premier pas.

Echo Show (3ème génération)

Achetez l’enceinte d’Amazon au meilleur prix

La première chose qui attirera votre attention sur sa face avant, où vit un écran de 5 pouces et haute résolution qui est le principal attrait de notre protagoniste. Ici, le visuel se joint à l’auditif pour ouvrir devant vous tout un monde de possibilités. Ce sera un grand compagnon qui vous tiendra informé en tout temps et vous permettra de contrôler d’autres appareils de la maison.

Ne pensez pas que la qualité sonore a été négligée par l’équipe d’Amazon, l’Echo Show 5 sonne vraiment bien et sera plus que suffisant pour remplir toute une pièce de musique. Demandez simplement à Alexa de passer une bonne playlist et que la fête commence.

Google Assistant, Siri ou Alexa ? La création d’Amazon est vraiment bonne, elle sera toujours là pour vous aider et répondra de manière efficace à vos questions. De plus, si vous avez d’autres appareils intelligents à la maison, vous aurez la possibilité de les contrôler uniquement avec la voix.

Echo Show (3ème génération)

Alexa est le meilleur assistant virtuel que vous pouvez choisir si vous voulez commencer à construire une maison intelligente. Non seulement il fonctionne vraiment bien et vous comprendra sans problème en parlant naturellement, mais sa grande compatibilité rendra tout beaucoup plus facile. Qu’attendez-vous ? Cette réduction ne sera pas disponible pour toujours.

