Voici la trottinette électrique la moins chère de Xiaomi : parfaite pour se déplacer en ville et bénéficier d’une réduction

Pour moins de 300 euros, vous pouvez vous procurer une trottinette électrique qui atteint une vitesse de 20 km/h, avec une autonomie de 18 kilomètres et un système de double freinage.

Le design de cette trottinette électrique Xiaomi est très beau, avec une belle combinaison de noir et d’orange.

Il ne s’est pas écoulé d’un mois depuis l’arrivée en France du Xiaomi Electric Scooter 4 Go , qui est déjà la trottinette électrique la moins chère de la marque chinoise. C’est notre principale recommandation si vous recherchez une trottinette pas cher pour vous déplacer en ville, car elle offre un excellent rapport qualité-prix. Sa vitesse maximale atteint les 20 kilomètres par heure et vous pourrez profiter de sa autonomie de 18 kilomètres pour vous déplacer tranquillement avant de devoir la recharger.

En plus d’être très utile comme moyen de transport, elle a un prix imbattable sur le marché . Pour 299,99 euros, vous pouvez l’acheter dans des stores comme Amazon, Ebay et MediaMarkt, car c’est son prix de vente recommandé. Cependant, l’achat est encore plus rentable sur la boutique en ligne de Xiaomi , où vous pouvez appliquer une réduction de 10 euros pour obtenir l’Electric Scooter 4 Go pour seulement 289,99 euros.

Par conséquent, pour moins de 300 euros, vous pouvez obtenir une trottinette très complète . Ensuite, nous vous présenterons ses principales caractéristiques pour que vous puissiez voir à quel point elle sera utile au quotidien.

Tout ce que vous offre la trottinette la moins chère de Xiaomi

Bien que ce soit la trottinette électrique la moins chère de Xiaomi, cette Xiaomi Electric Scooter 4 Go vous garantit une très bonne expérience. Tout d’abord, elle dispose d’une puissance de 450W qui lui permet d’ atteindre les 20 kilomètres par heure . C’est une vitesse plus que suffisante pour vous déplacer en toute sécurité dans la ville ou le village, et ainsi arriver à votre destination en seulement quelques minutes .

Comme nous l’avons mentionné, avec ce véhicule vous pourrez vous déplacer confortablement en ville, sans avoir à vous soucier de ne pas trouver de place de stationnement ou d’arriver en retard au travail à cause des embouteillages. Il vous suffit de le conduire en toute sécurité, d’atteindre votre destination et de le plier pour le ranger sans prendre trop de place. Nous soulignons également le système de double freinage, qui vous permettra de réduire instantanément la vitesse sans compromettre votre sécurité.

Vous n’aurez pas besoin de descendre de la Xiaomi Electric Scooter 4 Go lorsque vous ferez face à une pente, car elle a la puissance nécessaire pour gravir des pentes jusqu’à 10% d’inclinaison. La grande batterie lui assure une autonomie de 18 kilomètres, vous pourrez donc arriver à votre destination et revenir sans aucun problème. Le temps de charge est assez long, jusqu’à 6 heures, nous vous recommandons donc de le faire la nuit.

Avec l’achat de l’Electric Scooter 4 Go, vous obtiendrez également une trottinette intelligente. En effet, elle peut se connecter à l’application Mi Home sur votre téléphone mobile pour consulter la batterie restante et le nombre de kilomètres parcourus, bloquer le moteur à distance et mettre à jour le micrologiciel de l’appareil. En ce qui concerne la conduite, toute la commande se fait via le guidon. Vous trouverez là le bouton d’accélération et un écran avec les principales informations.

Sur le guidon, vous trouverez également un bouton multifonction avec lequel, en plus d’allumer et d’éteindre la trottinette, vous pourrez allumer les lumières et passer entre les différents modes de conduite. Si vous ne voulez pas contrôler la vitesse, vous pouvez choisir entre le mode balade (5-6 km/h), le mode standard (5-15 km/h) et le mode sportif (5-20 km/h). Au fait, notez que la trottinette est résistante à l’eau, vous pouvez l’utiliser parfaitement sous la pluie.

En conclusion, le Xiaomi Electric Scooter 4 Go est un excellent achat si vous voulez une trottinette pour peu d’argent. En réalité, il mérite d’être reconnu comme l’une des meilleures trottinettes électriques de Xiaomi. N’oubliez pas que vous pouvez l’acheter moins cher sur la boutique officielle de Xiaomi, et à son prix d’origine sur Amazon, à Ebay et à MediaMarkt.

