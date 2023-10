As-tu un téléphone Xiaomi ? Avec ce tour secret, tu peux le mettre en silence sans déverrouiller le terminal

Simple truc pour mettre en sourdine votre téléphone portable Xiaomi en tapotant à l’arrière

MIUI cache de nombreuses fonctions cachées et aujourd’hui nous vous en dévoilons quelques-unes des plus utiles

MIUI, le système d’exploitation de Xiaomi pour ses appareils Android, est devenu l’un des plus populaires sur le marché grâce à sa multitude de fonctionnalités très utiles au quotidien. Le problème est qu’il y en a tellement qu’il y en a beaucoup qui ne sont pas très connues, c’est pourquoi de temps en temps nous vous en apportons une nouvelle pour que vous la connaissiez et que vous puissiez en profiter.

Cette fois, nous venons vous présenter un truc secret de MIUI qui vous permettra de mettre en sourdine votre téléphone Xiaomi sans même avoir besoin de déverrouiller le terminal.

Mettez en sourdine votre Xiaomi en tapotant simplement à l’arrière

Avec l’arrivée d’Android 12, les Google Pixel ont reçu une fonctionnalité appelée « Double tapotement » qui vous permettait d’exécuter une série d’actions en effectuant deux tapotements à l’arrière de l’appareil.

Cela vous le savez sûrement déjà, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que MIUI a mis en place une fonctionnalité similaire appelée « Tapotement arrière » sur les smartphones des marques Xiaomi, Redmi ou POCO, grâce à laquelle vous pouvez mettre en sourdine votre téléphone en effectuant un double tapotement à l’arrière de celui-ci.

Pour activer cette fonctionnalité pratique sur votre téléphone Xiaomi, il vous suffit de suivre ces simples étapes :

Ouvrez l’application Paramètres sur votre Xiaomi

sur votre Xiaomi Défilez vers le bas et accédez à la section Paramètres supplémentaires

Cliquez sur l’option Raccourcis gestuels

Descendez tout en bas et dans la section Gestes personnalisés , appuyez sur le bouton Tapotement arrière

, appuyez sur le bouton Appuyez sur le bouton Double tapotement arrière et sélectionnez l’option Mode silencieux

Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran que nous vous avons fournies ci-dessous, vous pouvez également utiliser cette fonction secrète de MIUI pour activer la calculatrice ou le mode Talkback en effectuant un double tapotement à l’arrière du téléphone.

De plus, vous avez également la possibilité de configurer un double tapotement arrière pour une fonction et un triple tapotement arrière pour une autre, vous pouvez ainsi, par exemple, mettre votre téléphone en sourdine en effectuant un double tapotement à l’arrière et ouvrir la calculatrice en tapotant trois fois à l’arrière du smartphone.

Nous espérons que ce truc vous a été utile et si vous souhaitez découvrir plus de fonctions cachées de MIUI, nous vous recommandons de consulter notre sélection des meilleures astuces pour les téléphones Xiaomi.

