Écran, RAM et finition tricolore : pourquoi le Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ vise à être un autre succès de vente pour Xiaomi

Un mot qui vient de la langue chinoise mandarin, ‘Redmi signifie ‘Riz Rouge’ ou red rice, et a été adopté par Xiaomi pour lancer une deuxième gamme de mobiles à des prix encore plus abordables et avec des modèles économiques, moyens et haut de gamme. Le premier smartphone Redmi est arrivé en 2013, ce qui marque cette année le 10e anniversaire de la saga.

Le premier Redmi Note, une famille au sein de la marque Redmi, a fait son apparition sur le marché en mars 2014, et depuis lors, cette série n’a cessé de croître en termes de ventes et de modèles. Comme Xiaomi l’a annoncé il y a moins de deux semaines, les Redmi Note ont réalisé des ventes totales de 338 millions de téléphones dans le monde au cours de ces 9 ans, dont 18 millions au cours des 6 derniers mois seulement, au milieu d’une situation délicate sur le marché de la téléphonie mobile.

Quadricolore, cuir végétalien et aspect haut de gamme

Xiaomi sait que le moment est difficile, mais sait aussi que si l’utilisateur voit quelque chose qui lui plaît, il l’achètera. Il y a moins de deux semaines, nous avons assisté à la présentation de la nouvelle famille Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+, Redmi Note 13 Pro et Redmi Note 13 5G, qui visent à reproduire le succès d’autres modèles comme les Redmi Note 11, qui sont toujours de véritables best-sellers. Les Note 13 sont trois modèles qui repoussent les limites du milieu de gamme et du haut de gamme avec leurs caractéristiques et leur prix, en particulier le Redmi Note 13 Pro+, une véritable surprise.

Pour commencer, le nouveau Note 13 Pro+ entre dans l’histoire de la famille en étant le premier à avoir un écran incurvé avec une résolution de 1,5K et une luminosité maximale de 1800 nits. Un écran OLED de 6,67 pouces qui cache un capteur d’empreintes digitales, également une nouveauté de cette année, des éléments propres au haut de gamme qui ne sont pas courants dans le milieu de gamme, encore moins à ce niveau de prix.

Mais honnêtement, un smartphone entre d’abord par les yeux et par le toucher, et c’est là que le Redmi Note 13 Pro+ se distingue également, disponible dans différentes couleurs, avec le modèle le plus remarquable arborant un revêtement arrière en cuir végétalien avec une teinte quadricolore, avec quatre tons de couleurs pastel douces formant un ‘collage’ qui abrite l’appareil photo principal, le flash et un rappel de la marque. Une touche qui le distingue et lui donne une allure spatiale, provenant d’un ‘accessoire’ pour le jeu vidéo Starfield de Bethesda.

Combien de RAM avez-vous besoin ?

Avec son apparence fabuleuse, le Note 13 Pro+ est un spectacle, et Xiaomi a fait en sorte qu’il soit à la hauteur de ce qu’il offre et plus encore. Le téléphone est équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 7200 Ultra, une évolution tangible du processeur MediaTek Dimensity 1080 du Redmi Note 12 Pro+.

jusqu’à 16 Go de RAM, garantissant ainsi une fluidité de performance du système d’exploitation pendant des années.

les deux sont à égalité en termes de caractéristiques générales, bien que le triple objectif photo de 200 mégapixels du Note 13 Pro+ propose plus de modes d’édition et d’assistance.

Un véritable best-seller ? Tout porte à le croire

le Redmi Note 13 Pro+ représente une véritable déclaration d’intention de Xiaomi, qui veut continuer à repousser les limites entre les gammes tout en proposant des prix abordables, puisque ce téléphone, la version haut de gamme de la famille Note 13, ne dépasse pas les 300 euros (257 euros au taux de change pour la Chine).