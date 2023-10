Attention, Xiaomi, Samsung prépare déjà son nouveau Galaxy Fit 3

Samsung travaille déjà sur son retour sur le marché des bracelets intelligents après 3 ans d’absence et promet de rendre les choses très difficiles pour la Xiaomi Smart Band.

Le nouveau bracelet intelligent de Samsung promet de grandes améliorations par rapport à la Samsung Galaxy Fit 2 sur l’image // Source: Urban Techno.

3 ans se sont écoulés depuis que Samsung a présenté la Samsung Galaxy Fit 2, le dernier des modèles de sa gamme de bracelets intelligents. Pendant ce temps, Xiaomi a pu dominer ce marché sans problème, avec la présence proche de marques telles que Huawei et Amazfit. Cependant, la domination de Xiaomi est maintenant menacée par le retour de Samsung, qui prépare déjà sa nouvelle Galaxy Fit 3.

Le média SamMobile révèle que l’entreprise sud-coréenne travaille sur un nouvel appareil de suivi de l’exercice qui pourrait s’appeler Samsung Galaxy Fit 3. Il semble que l’idée ne soit pas récente, car ce produit bénéficie déjà de la certification de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis.

Premières informations sur la future Samsung Galaxy Fit 3

SamMobile est le média qui affirme que Samsung est en plein développement de son futur bracelet intelligent. En réalité, ce média publie même une image du prototype qui a reçu l’approbation de la Federal Communications Commission américaine. Cette image correspond à la partie arrière de la boîte du bracelet intelligent, celle qui est en contact avec le poignet de l’utilisateur.

Le design et les composants de ce prototype sont très similaires à ceux des bracelets et montres intelligentes habituels. D’une part, le futur bracelet intelligent de Samsung comporterait les capteurs de santé, tels que celui qui analyse la fréquence cardiaque. De plus, cette partie arrière serait également équipée de broches magnétiques pour le chargeur et de deux petits boutons pour détacher le bracelet et le remplacer rapidement par un autre.

En analysant la forme de ce prototype, il semble que Samsung suive la tendance du marché actuel et crée un bracelet intelligent au design plus proche de celui d’une montre. Cela signifie que son écran sera carré au lieu d’être rectangulaire, comme c’était le cas pour son ancienne Galaxy Fit 2. Pour l’instant, nous n’avons pas plus de détails sur cette future Galaxy Fit 3, nous ne savons pas si elle sortira cette année 2023 ou s’il faudra attendre le début de l’année 2024.

Tout ce que nous voulons ajouter sur le prochain bracelet intelligent de Samsung relèvera de la spéculation. Nous imaginons qu’il disposera d’un grand écran, résistant à l’eau et avec des fonctionnalités pour surveiller l’activité physique et la santé de l’utilisateur. De plus, il est très probable qu’il puisse également se connecter au téléphone portable pour recevoir les notifications du téléphone et contrôler la lecture de musique, entre autres fonctionnalités.

À l’heure actuelle, si nous recherchons les meilleurs bracelets intelligents du marché, nous trouvons principalement des modèles de marques chinoises comme Xiaomi, Huawei et HONOR. Cela fait déjà un certain temps que Samsung a disparu de cette liste, mais elle a de fortes chances de revenir avec cette Galaxy Fit 3 qui sera bientôt disponible sur le marché.

