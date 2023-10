Apple présentera-t-il plus de produits cette année ?

Après l’arrivée des iPhone 15, verrons-nous de nouveaux produits d’Apple en 2023 ?

Les produits qu’Apple pourrait ou non lancer en 2023

Le 12 septembre dernier, Apple a présenté ses nouveaux iPhone 15, Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, et bien d’autres choses encore. Maintenant, la question est : Présentera-t-il plus de produits Apple en 2023 ? Eh bien, force est de constater que tout est très confus et il semble que nous ne verrons pas de nouveaux produits, cependant, il y a toujours de la place pour la surprise. Regardons cela.

Verrons-nous plus de produits Apple en 2023 ?

Après la présentation des nouveaux iPhone en septembre, Apple réserve généralement une journée en octobre pour présenter de nouveaux Mac ou de nouveaux iPad. Cependant, les chances que cela se reproduise sont vraiment faibles. Deux des analystes les plus reconnus du monde Apple, Ming-Chi Kuo et Mark Gurman, ne croient pas que cela se produira.

Alors que de nouveaux modèles de Mac étaient attendus pour le mois d’octobre pour accueillir les processeurs M3, à la fois Mark Gurman et Ming-Chi Kuo sont d’accord pour dire que cette possibilité est très faible pour le moment. L’analyste de Bloomberg, Mark Gurman, pense que les nouveautés de l’iPad Pro seront dévoilées en 2024, des nouveautés comme des écrans OLED de plus grande taille ou un nouveau clavier offrant une expérience d’ordinateur.

Alors que la possibilité de voir de nouveaux Mac lors d’un événement le mois prochain est presque exclue, il est certain qu’il y a des espoirs de voir un nouveau Mac de bureau : le iMac avec processeur M3. Cependant, selon les rumeurs, il pourrait également être attendu jusqu’après le lancement du Vision Pro.

Il convient également de noter que macOS Sonoma a été lancé en septembre et non en octobre. Cela pourrait être un signe qu’il n’y aura pas de nouveaux Mac, car normalement, cette version du système d’exploitation est également lancée en octobre pour éviter les fuites d’informations.

Alors que l’arrivée de nouveaux Mac est presque exclue car il est peu probable qu’Apple présente un nouveau processeur par le biais d’un communiqué de presse, il est possible de voir un petit lancement via un communiqué de presse tel que de nouveaux AirPods Max avec USB-C, un HomePod mini rénové, un Apple TV ou une nouvelle génération de AirTag. Cela compléterait déjà le catalogue.

Quoi qu’il en soit, il ne semble pas que nous aurons beaucoup de nouveaux produits cette année. Tout semble indiquer que l’arrivée de la puce M3 a été retardée, et les produits qui resteraient à lancer seraient mineurs. Cependant, la société à la pomme croquée peut toujours surprendre.

