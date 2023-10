Voici la véritable raison pour laquelle Elon Musk et Bill Gates se détestent

La relation entre les deux est tendue et voici les raisons.

Elon Musk et Bill Gates ne s’entendent pas particulièrement bien

Cette histoire réunit deux faces d’une même pièce. Bien qu’Elon Musk et Bill Gates aient tous deux des points très sombres, ils ont tous deux des millions de followers à travers le monde en raison de leur importance pour le développement de la technologie à l’échelle mondiale. Cependant, la vision d’Elon Musk est plus négative, notamment depuis l’acquisition de Twitter et ses dernières déclarations selon lesquelles il devrait être payant pour tout le monde. De son côté, Bill Gates se distingue par ses prédictions sur l’IA et sur les emplois du futur. Cependant, malgré tout ce qu’ils ont en commun, aucun des deux ne supporte l’autre.

L’affrontement entre Elon Musk et Bill Gates.

Au début, les positions de Gates et Musk étaient assez proches. Ils se respectaient mutuellement mais ne s’étaient jamais rencontrés. C’est pourquoi Gates a été invité à visiter l’une des gigafactories de Tesla et à ce stade, ils ont partagé des points de vue différents sur l’avenir de l’humanité. Gates remettait en question l’optimisme de Musk quant aux voyages sur Mars dans le passé (ce que le fondateur de Microsoft a finalement prouvé avoir raison), mais dans l’ensemble, leurs positions étaient plus ou moins proches. Du moins, selon Walter Isaacson, le biographe de Musk sur CNN.

L’objectif de Bill Gates était de rapprocher Elon Musk des actions philanthropiques en essayant de l’inciter à contribuer à la charité. Cependant, Musk n’est pas un grand partisan de cela, considérant qu’il est plus utile d’investir dans les grandes entreprises technologiques pour favoriser les avancées plutôt que de gaspiller de l’argent en dons qui n’iront nulle part.

Cependant, ce que Gates a le plus détesté, c’est que Musk ait acheté des actions à découvert de Tesla. L’entreprise a toujours suscité des doutes quant à sa rentabilité et le but de Gates était de vendre les actions qu’il détenait, provoquant ainsi la chute de l’action en bourse. C’est quelque chose que Musk déteste, bien qu’il le fasse lui-même avec d’autres entreprises ou projets. Lorsque Musk a demandé à Gates s’il faisait cela, il a répondu oui, ce qui a beaucoup contrarié le fondateur de Tesla.

Lors d’une de leurs réunions, Elon Musk a demandé à Bill Gates s’il avait encore des actions à découvert sur Tesla, à quoi Bill Gates a répondu oui. Ainsi, Isaacson a reçu un message peu flatteur de Musk concernant le fondateur de Microsoft.

À ce stade, je suis convaincu qu’il est totalement fou et un idiot jusqu’à la moelle. En réalité, je voulais qu’il m’apprécie – Elon Musk.

Cependant, lors du dîner organisé à Washington par le gouvernement des États-Unis pour les personnalités influentes du pays pendant les fêtes de Noël, Gates a pris la défense d’Elon Musk, fortement critiqué par les médias pour ses actions dans différents domaines technologiques.

Personne sur notre planète n’a fait autant pour repousser les limites de la science et de l’innovation – Bill Gates.

Ainsi, bien qu’il semble qu’ils ne puissent pas se supporter, il est vrai que Gates a tendu plus de ponts pour se rapprocher de Musk. Dans tous les cas, il continue en parallèle d’acheter des actions à découvert sur Tesla pour s’enrichir en cas d’effondrement présumé de la société automobile dirigée par Elon Musk.

