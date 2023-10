Pour votre cinéma à la maison : commencez avec ce projecteur pas cher en 1080p natif

C’est l’un des projecteurs les plus complets avec une bonne durée de vie sur le marché et un prix abordable.

Le MECOOL KP1 a une luminosité suffisante et est mis à jour vers Android TV 11, ce qui est appréciable.

Vous voulez monter votre propre cinéma à domicile pour peu d’argent? Tout d’abord, vous avez besoin d’un projecteur qui puisse vous offrir une image suffisamment grande pour vous sentir comme au cinéma, mais chez vous. Je vais vous aider à franchir cette première étape avec ce MECOOL KP1, un projecteur abordable avec une très bonne résolution et Android TV intégré.

Ce n’est pas le projecteur typique à 300 euros qui vous offre une image décente, mais c’est quelque chose que j’ai pu comparer chez moi face à un BenQ x1300i d’une valeur de marché de 1295 euros. En résumé, je peux vous assurer que si vous avez l’intention de regarder des films et des séries sur un mur ou un écran à la maison avec une qualité plus que notable, ce MECOOL KP1 est un achat recommandé pour son prix officiel de 349,99 euros.

Cependant, vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour 279,99 euros avec un coupon de réduction supplémentaire de 50 euros. Vous pouvez également choisir de l’acheter sur AliExpress pour 330 euros ou chercher sur le site officiel de MECOOL pour un produit de votre choix, il y en a plusieurs intéressants.

Je vous recommande ce MECOOL KP1 pour plusieurs raisons

Dans un premier temps, j’ai testé le projecteur dans ma chambre, sur le mur en face du lit, un mur blanc lisse avec quelques imperfections. J’ai placé le projecteur sur la tête de lit à une hauteur considérable et j’ai ajusté le zoom sur la largeur entre les portes. En fin de compte, j’ai obtenu un écran d’environ 98 pouces de diagonale à une distance de 2,7 mètres avec un zoom à 80%.

Plus tard, j’ai pu le tester sur le même écran de 138 pouces que j’utilise avec mon projecteur principal, le BenQ x1300i dans le salon. Il est situé à une distance de 4,8 mètres de l’écran et me donne une diagonale de 130 pouces. J’ai utilisé le MECOOL KP1 à la même distance et avec un zoom à 100% et j’ai obtenu la même diagonale exacte.

Maintenant, sont-ils comparables ? Bien sûr que non, nous parlons d’une différence de 1000 euros entre un projecteur et l’autre. Cependant, il y a certains aspects très intéressants de ce projecteur MECOOL qui m’ont convaincu de l’acheter.

Il a une résolution native de 1920 x 1080 pixels : cela le place au même niveau que mon projecteur BenQ. Les projecteurs 4K sont l’avenir, mais pour l’instant, si vous voulez quelque chose de décent, vous devez dépenser plus de 5000 euros.

Il dispose d’Android TV, version 11.0 : celui de BenQ est resté à la version 10.0, mais l’utilisation est similaire. De plus, contrairement à celui de BenQ, le MECOOL KP1 dispose d’une licence officielle Netflix. Dans le Play Store, vous pouvez trouver toutes les applications TV disponibles, sans restrictions. Il fonctionne avec Android TV car il est livré avec le MECOOL KD5 intégré, un stick TV de la même marque qui s’adapte parfaitement à un compartiment caché.

Sa luminosité est de 700 lumens ANSI : celle de BenQ est de 3000, mais en pratique, la différence de luminosité n’est pas si évidente. J’utilise généralement le projecteur presque la nuit ou complètement dans l’obscurité, et les deux me conviennent parfaitement.

Durée de vie de 30 000 heures : c’est l’une des plus longues durées de vie que j’ai jamais vues pour un projecteur. Cela est lié à l’intensité lumineuse de sa lampe LED, plus les lumens sont élevés, plus la durée de vie du projecteur est réduite. Il est dommage qu’il soit très difficile de trouver des remplacements pour les nouvelles lampes LED des projecteurs.

Connectivité WiFi 5 et Bluetooth 4.2 : la connexion Internet sans fil est assez stable, je l’ai testée à la fois en bande 2,4 GHz et en 5 GHz et je ne remarque aucune différence, elle atteint la vitesse maximale sur chacune d’elles. J’ai connecté deux manettes de jeu et une souris via Bluetooth, et elles fonctionnent très bien.

Multiples ports : il dispose d’un port USB-A, de 2 ports HDMI, d’une sortie casque, d’un slot pour cartes microSD et d’une prise AV combinée. Vous pouvez connecter deux sources telles qu’une console et un Fire TV, ainsi que des films/séries/vidéos stockées sur une clé USB ou une microSD. Sur le port USB, vous pouvez connecter un disque dur externe et cela fonctionne correctement.

Mémoire suffisante : il comprend une mémoire interne de 8 Go qui est suffisante pour toutes les applications généralement installées sur ce type de projecteurs. Toutes les applications de streaming musical et cinématographique s’y adapteront sans problème.

Placez-le comme vous le souhaitez : c’est un projecteur qui peut être placé horizontalement, verticalement et à l’envers, puis dans le menu interne, vous pouvez changer l’orientation comme vous le souhaitez. Sa configuration trapézoïdale vous permet de tourner et de retourner l’image à votre guise. Vous pouvez également le fixer au plafond avec un support à 4 vis, qui sont incluses dans la partie inférieure de ce projecteur.

Jusqu’ici, les points positifs que j’ai constatés concernant ce MECOOL KP1. Maintenant, je vais passer en revue ce que j’ai moins aimé, mais qui n’a pas été si important.

Le système interne du projecteur est assez archaïque et lent (je ne parle pas d’Android TV). Il utilise un processeur Amlogic S805X2 et seulement 1 Go de RAM, peut-être faudrait-il améliorer cela pour que tout fonctionne plus fluidement. De plus, les traductions de certaines parties du menu en français laissent beaucoup à désirer. Le GPU Mali-G31 MP2 fait en sorte que le système Android fonctionne mieux que ce à quoi vous vous attendez au départ.

Il fait plus de bruit que la normale : il dispose d’un petit ventilateur, mais il émet un son assez fort par rapport à celui de BenQ, ce à quoi je m’attendais. Cependant, cela n’est pas du tout gênant lorsque vous regardez un film.

Les haut-parleurs : il dispose uniquement d’un seul haut-parleur intégré de seulement 5 W. Il est assez fort, mais sa qualité n’est pas celle des autres projecteurs. Quoi qu’il en soit, personnellement, je n’utilise pas les haut-parleurs intégrés, si je veux un cinéma à domicile, j’ai un système audio externe câblé prêt à me plonger complètement dans l’ambiance.

Zoom caché : pour ajuster le zoom, vous ne pouvez pas le faire depuis la télécommande, vous devez accéder au menu interne du projecteur pour le régler.

En résumé, si vous voulez un projecteur et que votre budget se situe autour de 300 euros, je recommande d’acheter ce MECOOL KP1. Vous pouvez également opter pour un modèle plus récent de la même marque, le KP2 ou le KP2 SE, mais ils ont une luminosité inférieure de 600 lumens ANSI.

➡️ Voir l’offre MECOOL KP1

Cependant, je vous recommande d’avoir un bon système audio pour vivre réellement l’expérience cinématographique, ainsi que des voisins dont l’ouïe fonctionne mal afin de ne pas les déranger autant lors de vos séances de cinéma.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques mentionnés dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :